ВТБ Лизинг стал партнером дилера cпецтехники на базе КАМАЗ, УРАЛ, МАЗ и ГАЗ в Уральском ФО

ВТБ Лизинг стал партнером Торгового Дома СпецТехника, официального дилера специализированной техники на базе КАМАЗ, УРАЛ, МАЗ, ГАЗ. Теперь клиентам ВТБ Лизинг доступны автогудронаторы, коммунальные дорожные машины, автогрейдеры, тракторы, фронтальные погрузчики и минипогрузчики российских производителей на специальных условиях.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ВТБ (ПАО), представленная в дилерском центре техника предназначена для компаний, занимающихся строительством и содержанием дорог, предприятий с собственными складами готовой продукции, а также для служб и хозяйств по обслуживанию населения. Машины доступны для приобретения в лизинг не только в Кургане и Курганской области, но и на всей территории Уральского федерального округа.

Благодаря партнерским условиям с дилером ВТБ Лизинг предлагает технику на выгодных условиях. Например, приобретая гудронатор комбинированный ГК-4.0 на базе КАМАЗ 43253 с рекомендованной розничной ценой 6,8 миллиона рублей, предприниматели могут снизить стоимость владения автомобилем до 20%. Экономия при покупке машины в лизинг может достичь 1,7 миллиона рублей за счёт возврата НДС (до 20%) в течение всего срока лизинга, а также за счёт уменьшения налога на прибыль (в таком же размере) в результате отнесения лизинговых платежей на расходы.

Автогудронатор комбинированный на базе КАМАЗ 43253 предназначен для транспортировки жидких битумных материалов в горячем состоянии с места производства или хранения на площадку строительства и ремонта автомобильных дорог и аэродромов. Машина совмещает оборудование автогудронатора с поливомоечным оборудованием и щёткой, что даёт возможность использовать ее вместо двух разных автомобилей с отдельными функциями. За счёт этого компании смогут дополнительно сэкономить на покупке техники.

ВТБ Лизинг работает в Кургане с 2015 года. За это время компания передала более 500 транспортных средств 300 предприятиям из сегмента малого и среднего бизнеса региона. На рынке лизинга в Кургане и Курганской области ВТБ Лизинг работает с любой техникой – от легковых автомобилей до специализированных машин. ВТБ Лизинг входит в группу ВТБ.