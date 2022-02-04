Российских производителей обяжут перерабатывать игрушки, обувь и мебель

В России расширят перечень товаров, подлежащих переработке во вторсырье. В него могут включить игрушки, обувь, стекло и мебель. Проект соответствующего постановления разработало Минприроды России совместно с Российским экологическим оператором (РЭО). Текст документа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, перерабатывать придётся фильтры для очистки воздуха и воды, ножи и столовые приборы, волоконно-оптические и электрические кабели, пластиковую, деревянную и металлическую мебель, обувь, ручки, игрушки, стеклянную посуду, стекло и даже трамвайные, а также железнодорожные шпалы и брусья.

При этом в РЭО отмечают, что для утилизации такого объёма использованных товаров (это более 8 млн. тонн ежегодно) потребуется создать дополнительные предприятия. «Технологические решения переработки данных товаров существуют и применяются как в России, так и в мире», подчёркивают в организации.

Напомним, что сейчас в правительстве России идёт обсуждение законопроекта о расширенной ответственности производителей и импортёров. Их намерены обязать вносить сведения о себе, производимых товарах и утилизируемой упаковке в специальные реестры. Новые правила должны вступить в силу в течение 2022 года. С 2024 года предполагается установить запрет на реализацию в России товаров, сведения о которых не внесены в государственную систему учёта отходов от использования товаров.

Также в рамках нацпроекта "Экология" в стране должны построить 220 современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. К 2030 году планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, и только 50% из них отправлять на захоронение.