Шойгу: Студенты мобилизации не подлежат

Вслед за президентом России Владимиром Путиным, который объявил о частичной мобилизации в стране, в эфире федерального телеканала «Россия – 24» вышло интервью с министром обороны страны Сергеем Шойгу.

Сергей Шойгу отметил, что изверги все чаще бьют по мирному населению, по больницам, местам массового скопления людей.

«Наблюдается полная подконтрольность западным инструкторам. Мы западное командование видим в Киеве, они руководят операциями. 5937 российских военных погибли в СВО на Украине. У противника потери более существенные. Погибли 61 207 военнослужащих Украины, ранено свыше ста тысяч», - отметил Шойгу.

Шойгу заявил, что российских студентов мобилизовать не будут. Будут призываться военнослужащие из запаса, имеющие боевой опыт, с нужной армии военно-учетной специальностью, уточнил министр обороны. Служащие по призыву не будут отправлены в зону СВО. Сергея Шойгу уточнил, что в первую очередь мобилизованных отправят контролировать уже занятые территории за линией соприкосновения.

Напомним, сегодня, 21 сентября, президент России объявил в стране частичную мобилизацию. Призыву на военную службу будут принадлежать россияне, которые состоят в запасе.

Уровень денежного содержания граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ, будет соответствовать уровню денежного содержания военнослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных Силах по контракту.

Также президент России Владимир Путин в своем указе дал поручение правительству Российской Федерации осуществить финансирование мероприятий по проведению частичной мобилизации, принять необходимые меры для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов в период частичной мобилизации, а высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации обеспечить призыв граждан на военную службу по мобилизации в количестве и в сроки, которые определяются министерством обороны Российской Федерации для каждого субъекта РФ.

Кстати, россияне, работающие в организациях оборонно-промышленного комплекса, имеют право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации (на период работы в этих организациях).