21.09.2022
Замглавы Ашинского района, обвиняемый в получении взятки, не смог выйти из СИЗО
21.09.2022
Молодежь может бесплатно получить дополнительное образование в ЮУрГУ
21.09.2022
«Зигальга» продолжает обозначать свои границы
21.09.2022
ММК приглашает инвесторов и потенциальных партнеров к сотрудничеству
20.09.2022
В Карабаше впервые открылась секция по пожарно-спасательному спорту
20.09.2022
Анонсы событий и мероприятий на 21 сентября (18+)
Шойгу: Студенты мобилизации не подлежат
21.09.2022
Военком Максуров: Призывники участвовать в спецоперации не будут
21.09.2022
Президент Путин объявил частичную мобилизацию в России
20.09.2022
ЛНР готова к референдуму о вхождении в Россию
19.09.2022
Челябинец оштрафован за дискредитацию российской армии
На изучение необходимости продления метротрама в Челябинске готовы потратить 28 миллионов
20.09.2022
Ксензов пообещал обеспечить проезд по всем полосам на Худякова в течение недели
19.09.2022
Всему виной столбы: челябинцы опасаются за архитектурный облик Аллеи Славы
16.09.2022
Причиной ЧП в жилом доме Магнитогорска могла стать светошумовая граната
16.09.2022
Челябинцы вернулись к вопросу строительства не нужного им жилого дома рядом с институтом культуры
15.09.2022