В ходе спецоперации на Украине погиб 26-летний магнитогорец Валерий Осколков

В ходе спецоперации на территории Украины при выполнении боевой задачи погиб еще один житель Челябинской области - магнитогорец, 26-летний старший лейтенант Валерий Осколков.

«Старший лейтенант Валерий Осколков мужественно выполнял свой воинский долг по укреплению безопасности нашей страны, он отдал свою жизнь, защищая мирное население. Скорбим и разделяем боль потери вместе с его родными и близкими. Вечная память Герою!», - говорится в соболезновании, размещенном в аккаунте мэрии ВКонтакте.

Глава Магнитогорска, председатель Собрания депутатов города, парламентарии и городская администрация глубоко скорбят о гибели старшего лейтенанта Валерия Дмитриевича Осколкова и приносят соболезнования его родным и близким.

Администрация Магнитогорска окажет всю необходимую помощь родственникам погибшего.

Ранее агентство сообщало о гибели 24-летнего уроженца Магнитогорска, младшего сержанта Данила Василенко. В спецоперации на Украине также погибли 27-летний старший лейтенант авиации Александр Подшивалов из Катав-Ивановска, офицеры Константин Глушков (1985-го года рождения) и Ростислав Еременко, уроженец Златоуста, который проживал в поселке Роза Коркинского муниципального района Максим Кравченко.