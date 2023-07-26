26.07.2023
В Челябинске экс-преподаватель вуза предстанет перед судом за получение подкупа
26.07.2023
В России создают единую комплексную систему мониторинга окружающей среды
26.07.2023
Каяки и сапборды: на Южном Урале прошел гребной марафон Жемчужный
26.07.2023
Гастроэнтеролог назвала признаки больной печени
26.07.2023
ММК за полгода направил на социальные и благотворительные программы почти 1,5 миллиарда рублей
26.07.2023
Управление Россельхознадзора обратилось в Челябинскую природоохранную прокуратуру
В России создают единую комплексную систему мониторинга окружающей среды
26.07.2023
Госдума увеличила штрафы за переход через ж/д пути в неположенном месте
26.07.2023
В России увеличили призывной возраст и штраф для уклонистов
22.03.2023
Стало известно, кому передадут освободившийся мандат депутата Госдумы от Челябинской области
14.03.2023
Депутат Госдумы от Челябинской области досрочно слагает полномочия
В Челябинскую область возвращается аномальная жара
25.07.2023
Три города Челябинской области получат федеральные гранты на создание комфортной среды
24.07.2023
В Челябинской области провели «День поля»
24.07.2023
Жителям микрорайона в Челябинске перекрыли проезд к домам
24.07.2023
В Челябинске торжественно встретили ковчег с мощами блаженной Матроны Московской
21.07.2023