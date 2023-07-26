В России создают единую комплексную систему мониторинга окружающей среды

В России будет создана единая комплексная система мониторинга окружающей среды. Она будет внедрена во всех регионах страны для осуществления контроля состояния выбросов и загрязнений и дальнейшего принятия мер по их устранению.

Соответствующий закон приняла Государственная Дума ФС РФ.

Система мониторинга включит в себя 16 подсистем, проводящих оценку состояния воздуха, воды и почвы. Также в режиме реального времени будет отображаться, что происходит на конкретной территории, сообщили в Госдуме.

В системе будет отображена информация о том, какие природопользователи являются пользователями системы. Также данные о состоянии окружающей среды будут передаваться в систему для принятия дальнейших мер по минимизации угроз. При наличии рисков органы муниципалитетов и региональной власти должны принимать решения и нести ответственность.

Также закон наделяет Правительство полномочиями по определению межведомственного взаимодействия.

Напомним, в рамках федерального проекта «Чистый воздух» в регионах проводится эксперимент по введению квот на выбросы предприятий. С первого января 2024 года контроль соблюдения квот и мониторинг качества воздуха будет вести Росприроднадзор.

Челябинская область в числе первых четырех субъектов Российской Федерации получила федеральные средства в рамках проекта «Чистый воздух» на реализацию мероприятий по снижению совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Полученный федеральный транш в размере двух миллиардов 284 миллионов рублей направлен на закупку экологически чистого общественного транспорта: 157 новых автобусов на газомоторном топливе для Челябинска и десять низкопольных трамваев для Магнитогорска.

Комплексный план для Магнитогорска включает экологические мероприятия на мощностях ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ООО «Шлаксервис», ОАО «ММК-Метиз»» и других промышленных предприятий. На его реализацию понадобится 83,603 миллиарда рублей, в том числе 2,37 миллиарда рублей за счет средств федерального бюджета.

В рамках проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» к концу 2024 года Челябинск должен снизить выбросы на 45%, Магнитогорск - на 25% (от уровня 2017 года).