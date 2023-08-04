Владимир Путин: «Все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях»

Все российские чиновники должны ездить на автомобилях отечественного производства, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности, сообщает на сайте Кремля.

По словам главы государства, министерства и ведомства, а также управление делами просят продолжать закупки машин иностранного производства и даже делать на этом упор.

«Я сказал, что это должно быть абсолютно исключено и все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях», - ответил на просьбу Владимир Путин. При этом он добавил, что «где-то будет поскромнее, чем раньше», но в этом нет ничего страшного и даже наоборот.

«Всё наше замечательное чиновничество должно понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов, отечественных автомобилей и другой отечественной продукции», - добавил Владимир Путин.

Президент отметил, что Россия не будет отказываться от импорта, но «какие-то базовые вещи, если мы уж сами потребляем, должны быть ориентированы на отечественного производителя».

Присутствовавший на встрече президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов рассказал, что Волжский автомобильный завод (в Тольятти и его дочерние предприятия в Ижевске, Москве и Санкт-Петербургу) планируют произвести в этом году более 400 тысяч автомобилей. В марте этого года в Тольятти начали выпускать автомобиль «Веста». В планах запустить в ближайшие два года «четыре новых продукта»: городской кроссовер С-класса на базе платформы «Веста», электромобиль на базе «Ларгуса» - e-Largus (в Ижевске), седан бизнес-класса Lada Aura, бюджетный автомобиль Lada Iskra.

Соколов назвал «Лада Ауру» «младшей сестрой» «Ауруса». «.. его младшая симпатичная и достойная сестра», - считает глава АвтоВАЗа. По его мнению, основными покупателями этой модели могут быть крупные корпорации, государственные и муниципальные структуры, таксопарки.

Максим Соколов предложил президенту протестировать автомобиль «Лада Искра»: «И конечно, это была бы большая честь, Владимир Владимирович, для нас, если бы Вы испытали его, как в своё время испытали "Ладу Калину”».

Напомним, в августе 2010 года Владимир Путин, будучи премьер-министром, проехал более 300 километров за рулем автомобиля Lada Kalina по федеральной трассе Чита – Хабаровск, в 2015 году президент протестировал новый автомобиль «АвтоВАЗа» – «Лада Веста».

Максим Соколов попросил президента учесть в законодательстве по такси интересы российского автопрома. «В отношении таксопарков - государство выдаёт лицензии на уровне субъекта Федерации, но при этом никак не ориентирует таксопарки покупать отечественную технику, а здесь при выдаче этой лицензии такая норма могла бы содержаться», - выступил с предложением глава АвтоВАЗа. По его словам, такой законопроект подготовлен Советом Федерации, внесён третьего августа на рассмотрение. «Мы бы попросили, конечно, его поддержать, чтобы эта политика носила общефедеральный уровень», - сказал Соколов.

Он также отметил необходимость корректировки регулирования в сфере закупок в пользу производителей высоколокализованных автомобилей.