Жители ЛНР – участникам СВО: Удачи, фарту, пацаны молодцы

Многодетные семьи Луганской народной республики выразили поддержку вооруженным силам НМ и ВС РФ в проведении специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины.

Собственный корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» Михаил Бондаренко взял несколько комментариев у глав семей, которые присутствовали на торжественном мероприятии в преддверии Дня защиты детей:

- Какие слова поддержки передали бы нашим ребятам на передовой? – спросил он.

- Удачи, фарту, пацаны - молодцы, защищают нас, – передал свои пожелания участникам спецоперации на Украине Александр Николаевич из только недавно освобождённого Славяносербского района Луганской Народной Республики.

- Желаю, чтобы как можно скорее боевые действия закончились победой и ребята вернулись домой живыми и здоровыми, - сказала Марина Григорьевна, мать пятерых детей. - Берегите друг друга, мы будем молиться. чтобы Господь сберег ваши жизни и чтобы мир вернулся на нашу землю, чтобы мы жили, созидали!