Собственный корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» в Луганске Михаил Бондаренко побывал в недавно освобождённом Лисичанске. Там ему удалось пообщаться с бойцом специального подразделения «Ахмад» с позывным «Шанхай», который уже как полтора месяца воюет на передовой.

- Был у нас один украинский пленный. который представлялся поваром. Я лично не верю этому, они все повара, когда в плену. Все вдруг начинают заявлять, что не любят свое руководство, – с улыбкой говорит «Шанхай». - Если бы киевская власть зашла со своими националистическими батальонами в Луганск или Донецк, началась бы настоящая чистка. Когда они не в плену, то открыто говорят, что ненавидят нас. Будь их воля, они бы навязали нам свой украинский язык, и мы бы забыли своих ветеранов, праздник 9 мая и жили бы по их уставу. Но мы одно целое с Россией, семью не выбирают!