Григорий Цукерман на свой юбилей устроил праздник Театра

Театры Челябинской области постепенно входят в новый творческий год. В одних ежедневно идут репетиции репертуарных спектаклей, в других на выпуске премьеры, а где-то уже прошла не одна встреча со зрителями. Но тот грандиозный праздник, который на днях состоялся в одном из красивейших уголков Челябинска, в парк-отеле «Берёзка», что расположен на берегу озера Смолино, можно назвать своеобразным прологом начала театрального сезона, его громким и красивым аккордом. Общественность Челябинской области, большую часть которой составили люди театра – руководители и представители известных театральных коллективов из разных городов, приняли участие в юбилейном бенефисе, созданном Григорием Цукерманом по случаю своего 50-летия. В этом юбилейном театрально-музыкальном торжестве весомо и зримо проявились организаторский и предпринимательский дар виновника торжества, а также его сценический талант. В этом бенефисе театр и бизнес сосуществовали органично, но Театр всё-таки играл главную роль.

Григорий Владимирович Цукерман – личность уникальная, масштабная, разносторонняя и многогранно талантливая. Он известен не только в родном Челябинске и Уральском регионе. В Москве, в Союзе театральных деятелей России он давно не гость, а человек уважаемый, авторитетный и необходимый. В выборе профессии после школы, где всегда был лидером(комсоргом) он шел по стопам родителей. Мама и старшая сестра окончили Челябинский институт культуры и искусств по специальности «режиссер массовых представлений и праздников», отец преподавал в этом вузе и создал кафедру. Сегодня 90-летний Владимир Самойлович Цукерман, известный в России культуролог, доктор философии, Почётный профессор института культуры продолжает педагогическую деятельность.

Григорий, в 20 лет окончив «родительский» институт по той же специальности - «режиссура массовых представлений и праздников», преподавал в нём пять лет и до сих пор не теряет связи со своими учениками, не отказывая им в советах и помощи. Ещё студентом он попробовал себя в актёрской профессии. Сначала поступил в школу-студию «Манекен», позже в театр «Ковчег», которым руководила режиссёр Валентина Романова. В её спектакле «Смерть Ван Халена» Григорий сыграл главную роль. И до сих пор бережно хранит газету с отзывом о первом актёрском успехе. «Ковчег» просуществовал недолго, что в 90-е было естественно, но отметину в начинающем актере оставил на всю жизнь.

В эти же студенческие годы, пришедшие на смену эпох, Григорий рискнул попробовать себя в бизнесе. Для семьи скромных педагогов с неизлечимо больной мамой подработка была необходима. С однокурсниками Гриша продавал в поездах и электричках газеты. Даже был недолго директором кришнаитской радиостанции и кооператива с экзотичным названием «Гаруда». Неудачей обернулся для начинающего предпринимателя и книжный бизнес. И только после окончания института он остановился на реализации, как сам говорит, вполне интеллигентных, культурных товаров – канцелярских. Помог и родной институт, предоставив подвал для начала развития его рыночной деятельности.

За 27 лет челябинская компания «Канцбюро» обрела высокий рейтинг на всероссийском рынке, имеет представительства в крупных городах пяти уральских областей и Башкортостана, а его создатель и владелец пользуется большим авторитетом в бизнес-сообществе. В дружном коллективе Григория Цукермана более двухсот человек. Почти все они работают с первых дней создания компании. Причина такого единения и преданности в творческом даре руководителя. Он в первую очередь умеет управлять людьми, деньги для него не самоцель, а возможность иметь свободу выбора в любом деле, если походить к нему творчески. Трудовые будни своих подчинённых Григорий Владимирович разнообразит собственными увлекательными проектами и весёлыми праздниками. Фантазёр, выдумщик, заводила он охотно делится с ними любовью к театру. Сам выступает на вечерах и юбилеях, поёт под гитару, сочиняет стихи, даже солировал (на пишущей машинке) на юбилее оркестра «Малахит», в соавторстве написал текст для гимна «Канцбюро»… Всё-таки дают о себе знать и побеждают гены, образование и воспитание. Поэтому как бы ни была успешна его предпринимательская деятельность, он по сей день считает театр, культуру своим призванием и главным предназначением.

Коллегам по бизнесу остаётся лишь удивляться, зачем успешному руководителю «Канцбюро» надо было защищать диссертацию на степень кандидата культурологии и на четыре года взваливать на себя беспокойную и совсем не прибыльную чиновничью должность первого заместителя министра культуры области. А он по-настоящему был счастлив, получив эту должность. И успел за это время вдохновить и осчастливить многих людей театра и сферы культуры. Это благодаря творческому тандему Григория Цукермана и председателя областного театрального союза Александра Романова преобразовалась и обрела полноценную жизнь «Сцена» - областной фестиваль профессиональных театров. Они же были вдохновителями и организаторами блестящей идеи – проведения в Челябинске Уральского театрального форума «Театр – время перемен», в котором приняли участие 600 делегатов вместе с руководителями ведущих столичных театров. До сих пор по-доброму вспоминаются театральными людьми уникальные проекты первого замминистра – два масштабных марафона Театр*пространство*свободы», которые объединили все театры области, выявили новых талантливых исполнителей и коллективы и расширили молодую зрительскую аудитории. Такого размаха театрального дела Челябинск ещё не знал.

Однако по окончанию второго проекта деятельность Григория Владимировича в министерстве культуры закончилась. Осуществлённой мечте слишком образованного, активного, креативного чиновника не суждено было продолжиться. Не вписывались его уникальные идеи и проекты, его принципы и безудержно творческий энтузиазм в устоявшуюся чиновничью систему. А Григорий Владимирович в это же самое время за эти же проекты в год своего увольнения (2019) был удостоен премии среди самых знаменитых людей Челябинской области в номинации «Театр» конкурса «Топ-50». И активную работу в сфере культуры и театра завершать не намерен.

Являясь «Почётным благотворителем», он по-прежнему остаётся большим другом всех театров области и творческих союзов, помогает творческим коллективам и молодым талантам, не пропускает премьеры и самые заметные культурные события. И одновременно реализует свой актёрский талант на подмостках канцелярского бизнеса, создавая масштабные театрализованные представления для своих сотрудников и клиентов. Для него Театр по-прежнему остаётся «местом силы, пространством свободы и горой смыслов». Такое признание он сделал в конце прошлого года на III Конференции театральных менеджеров «Прорыв» в Санкт-Петербурге. И ещё в своём выступлении так перефразирвал известные всем строки Владимира Маяковского: «Хочу сиять заставить заново величественное слово «Театр»! Быть может, эти слова станут пророческими.

Состоявшееся на прошлой неделе грандиозное юбилейное представление – не только очередное признание Григория Владимировича в преданности сцене, посвящение театру, но и щедрый подарок своим близким и друзьям, которые поддерживают его не только в радости. Праздник и начинался по театральному неожиданно – гостей встречала толпа людей в масках с лицом героя дня и многочисленные его изображения в разных ролях на стендах под пристальным взглядом картонно-скульптурного Чехова. А на сцене роскошного банкетного зала, обрамлённого двумя огромными экранами, развернулось яркое действие с музыкальными приветствиями, поздравлениями и актерскими капустниками.

Открывал праздничный вечер песней сам виновник торжества, исполнив её в сопровождении областного симфонического оркестра под управлением Адика Абдурахманова. Потом ещё пел под собственный аккомпанемент на гитаре, читал стихи, вспоминал и рассказывал о себе и своих друзьях, с артистами Камерного театра сыграл монолог Гамлета… И весь вечер, все шесть часов, вместе со своим другом Александром Чепурным был ведущим собственного юбилея. В нём участвовали «Уральский диксиленд», Озёрский вокальный ансамбль «Трио Трое», солисты Челябинского оперного театра и приехавшие друзья из Москвы – всемирно известный оперный певец Борис Стаценко, драматург, режиссёр, поэт, сценарист Сергей Плотов, представитель Союза театральных деятелей России, куратор региональных театров Ирина Антонова. Кстати, Борис Стаценко по просьбе Григория Цукермана согласился выступить с оркестром «Малахит» в Концертном зале филармонии. Поэтому на юбилей к другу приехал на неделю раньше. Все поздравления за многочасовое торжество перечислить просто невозможно. Сотрудники «Канцбюро» выстроились в длинную очередь, и каждый выразил признательность и благодарность своему руководителю.

На юбилей из Шабуровского поселения прибыла группа сельской интеллигенции, вручила символический подарок – большую скульптуру Дон Кихота. С этим поселением Григорий связан пуповиной, с самого младенческого возраста. Здесь, в любимом месте мамы - деревне Пьянково, сохранился скромный домик, где до 50-летия он ежегодно праздновал с друзьями свои дни рождения. Здесь он сам выращивает овощи и на всё лето обязательно вывозит семью - жену Сашу и двух своих Владимиров – 90-летнего отца и двухлетнего сына. Неофициальные (в стихах) поздравления прозвучали на юбилее от официальных лиц, бывших соучеников Григория по институту– заместителя губернатора Челябинской области Вадима Евдокимова и министра культуры Алексея Бетехтина. От имени всех театров и самого главного их лидера – председателя СТД РФ, народного артиста России Александра Калягина юбиляра поздравил председатель областного театрального союза Александр Романов, вручив ему выполненные златоустовскими гравёрами юбилейную медаль и икону.

Финал праздника собрал гостей на озере. В вечерних сумерках оно казалось таинственным, а установленный на его берегу помост невольно напомнил сцену из чеховской «Чайки». Завершение представления Театра Григория Цукермана было, как и его начало, по театральному эффектно, загадочно и неожиданно. Бизнесмен-юбиляр читал для гостей отрывки из пьес великого Чехова. И это гостей по-настоящему взволновало и растрогало. Особенно когда ружьё в его руках осветило озеро мощным радужным фейерверком, и все восторженно ахнули, «увидев небо в алмазах».