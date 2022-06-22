Александр Лазарев принял участие в церемонии возложения цветов и венков к Вечному огню

В День памяти и скорби, который отмечается 22 июня, в Челябинске состоялась торжественная церемония возложения цветов и венков к Вечному огню на аллее Славы. В мероприятии принял участие председатель Законодательного Собрания Александр Лазарев.

«81 год назад 22 июня началась Великая Отечественная война, унесшая десятки миллионов жизней, оставившая за собой разрушенные города и села. Мы никогда не забудем эту скорбную дату и всегда с горечью будем вспоминать наших родных и близких, всех, кто героически сражался с фашистами и погиб на полях сражений, скончался в госпиталях, кто самоотверженно трудился в тылу и не дожил до Победы», - говорится в обращении Александра Лазарева.

Ежегодно 22 июня россияне приходят к мемориалам и обелискам, к Вечному огню, возлагают цветы и венки в память о тех, кто отдал своих жизни за свободу и независимость нашей Родины и дают обещание всегда быть достойными подвига солдат Великой Отечественной.

«Низкий поклон и вечная память всем, кто в суровые годы войны отстоял свободу и независимость нашей Родины», – сказал Александр Лазарев.

В церемонии также приняли участие губернатор региона Алексей Текслер, депутаты Законодательного Собрания, руководители органов государственной власти, ветераны войны, боевых действий и военной службы, жители Челябинской области.

Великая Отечественная война длилась 1418 дней и ночей. За годы войны в Челябинской области было создано более 60 воинских формирований, свыше сорока соединений и отдельных частей, в том числе шесть добровольческих и десять лыжных батальонов. Из Челябинской области в Красную армию в 1941-1945 годах призвали более одного миллиона человек. За 1941-1945 годы погибли в боях, умерли от ран в госпиталях и пропали без вести 157 тысяч 976 южноуральцев. Всего на войне погибло почти 27 миллионов человек.

На оккупированной территории оказались более 84,8 миллиона человек, из них свыше 13,5 миллиона были уничтожены. Советские люди продемонстрировали мужество, стойкость и беспримерный героизм.

На территории Южного Урала было развернуто более 100 госпиталей, где лечились свыше 200 тысяч раненых солдат и офицеров.

Более десяти тыся южноуральцев за проявленный героизм и мужество, храбрость, бесстрашие и самоотверженность награждены орденами и медалями, свыше ста тысяч человек - медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».