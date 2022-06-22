22.06.2022
Текслер возложил цветы к Вечному огню и поздравил ветерана со столетним юбилеем
22.06.2022
Полицейские Южного Урала почтили память героев Великой Отечественной войны
22.06.2022
За сутки ковид оборвал жизни пяти южноуральцев
22.06.2022
По факту ДТП с экскурсионным автобусом в Ашинском районе СК возбудил уголовное дело
22.06.2022
ВТБ окажет помощь пострадавшим от природных пожаров
22.06.2022
В Миассе спасен заблудившийся грибник, получивший переохлаждение
Александр Лазарев принял участие в церемонии возложения цветов и венков к Вечному огню
19.06.2022
На «Невском пятачке» установили стелу в память об южноуральских защитниках Ленинграда
19.06.2022
Президент, губернатор и спикер Челябинской области поздравляют медработников
17.06.2022
Александр Лазарев: Главная сила здравоохранения – это люди, профессионалы
15.06.2022
В Челябинске стартовал Первый международный форум «Право будущего»
Во вторник - День летнего солнцестояния, в Челябинской области – Аркаимское солнцестояние
21.06.2022
В Челябинске вновь начали сносить деревья под каток УралГУФКа
20.06.2022
Чего не хватает Челябинску - "льда" или деревьев? Вице-мэр и челябинцы не сошлись во мнениях
18.06.2022
Полиция выдала предостережения защитникам челябинского леса на Тополинке: опасения вызвал пикник с детьми
17.06.2022
АФИША Бажовского фестиваля народного творчества на 17-19 июня
17.06.2022