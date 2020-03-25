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Дежурные группы в детсадах

Алексей Текслер о режиме работы детсадов в Челябинской области

Общество
Сегодня, 21:36
Автор: 
Олеся Денисова

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер разъяснил режим работы детских садов в регионе в связи с введением нерабочей недели с 28 марта по 5 апреля.

«На этой неделе детские сады продолжат работу в режиме свободного посещения. На следующей неделе, которая будет нерабочей, в детских садах организуют дежурные группы для тех детей, оба родителя которых будут работать. Вся информация будет размещена на сайте областного правительства», - пояснил глава региона.

Как уже сообщало агентство, по поручению президента Владимира Путина россияне будут отдыхать с субботы, 28 марта, по воскресенье, пятое апреля. Заработная плата за этот период должна быть сохранена. Продолжат работу все структуры жизнеобеспечения, в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские, финансовые расчеты, транспорт, а также органы власти всех уровней.

Автор: 
Олеся Денисова
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Теги
детские сады
Алексей Текслер
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