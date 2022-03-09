Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 10 марта.

В 10 часов в Магнитогорске начнется выездная практическая конференция, посвященная вопросам создания региональной промышленной инфраструктуры, межрегиональной промышленной кооперации и использованию мер государственной поддержки в этих сферах.

Программа:

С 10 до 11 часов – пленарная часть;

С 13 до 18 часов - предзащита совместных проектов участников промышленных кластеров.

В 13 часов медиахолдинг «Гранада Пресс» проведет пресс-конференцию, посвященную развитию проекта Челябинской областной научной библиотеки «Игры нашего двора». Проект стал победителем второго конкурса на предоставление грантов губернатора региона.

В 16 часов в Челябинске состоится презентация туристического проекта «Геостудия» – геологическая и камнерезная мастерская Аркадия Шохина. В геостудии будут проводить мастер-классы и «живые уроки» по геологии, палеонтологии и археологии. Здесь можно увидеть, как под микроскопом выглядит золото и серебро, провести интересные опыты и самому стать камнерезом и сделать магнит с самоцветными камнями на память. Кроме того, организаторы студии со временем планируют проводить геологические туры за камнями - яшмой, хризолитом, агатом и другими (ул. Сормовская, 32, вход с центрального крыльца).

ДЛЯ СПРАВКИ

10 марта 2022 года – Всемирный день почки (отмечается во второй четверг марта).

10 марта - День архивов в России.

10 марта в народном календаре – Тарас Бессонный.

10 марта 1564 года в Москве вышла первая русская печатная книга «Апостол».

10 марта 1710 года издан первый печатный учебник по географии на русском языке.