Анонсы событий и мероприятий на 12 апреля (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 12 апреля.

В семь часов состоится выезд на пожарно-тактического учения с органами управления и силами РСЧС по отработке вопросов ликвидации ЧС, возникающих в результате природных пожаров, защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры. Место проведения: участок природного ландшафта вблизи п. Мирный Троицкого городского округа (отъезд от ул. Энгельса, 54).

С девяти до 14 часов состоится пресс-тур, посвященный теме раздельного сбора ТКО. Представители производственной компании «СимВол» расскажут об особенностях переработки пластика, а также видах готовой продукции, получаемой на предприятии. (отъезд от пл. Революции, 2).

В программе:

– посещение станции раздельного сбора ТКО у ТЦ «Горки» (Челябинск, ул. Артиллерийская, 136, ТЦ «Горки»),

– знакомство с производством предприятия «Символ» (Челябинск, ул. Сормовская, 13, ООО «Символ»).

В 10 часов в День голоса в Челябинской областной больнице фониатры познакомят журналистов с методиками восстановления голоса, покажут секретные тренинги и ЛОР-комбайн (Челябинск, ул. Воровского, д. 70, корпус №1, поликлиника).

В 10 часов, во Всемирный день авиации и космонавтики, библиотеки Централизованной библиотечной системы города Челябинска предлагают познавательные игровые программы, творческие мастер-классы, квесты, космические путешествия и флэшмобы.

С 10 до 11 часов специалисты Управления Росреестра по Челябинской области и регионального филиала ППК «Роскадастр» проведут «горячую линию» по теме «Как поставить дом и землю на кадастровый учет?». Телефон: 8(351) 260-35-81.

В 11 часов состоится пресс-конференция, посвящённая теме доставки пенсий (ул. Российская, д. 67, девятый этаж, пресс-центр «АиФ-Челябинск»).

В 11 часов состоится расширенное заседание коллегии министерства культуры Челябинской области «Об итогах деятельности министерства культуры Челябинской области за 2022 год, перспективы развития сферы «Культура» в 2023 году» (Челябинск, улица Труда, 179, отель Radisson Blu).

В 12 часов в Южно-Уральском государственном медицинском университете состоится «Ярмарка вакансий» для выпускников вуза. В ней примут участие более 60 медицинский организаций со всей Челябинской области (Челябинск, ул. Воровского, д. 64, холл первого этажа второго учебного корпуса).

В 15 часов в Музее археологии и этнографии Учебно-научного центра изучения проблем природы и человека ЧелГУ состоится открытие выставки «Мода от народа: вчера, сегодня, завтра? Опыты реконструкции традиционной одежды и текстиля народов Урала» (Челябинск, ул. Бр. Кашириных, д. 129, Музей археологии и этнографии Челябинского государственного университета).

В программе дефиле в народных костюмах, подготовленное клубами исторической реконструкции из разных городов Урала.

В 16 часов 30 минут в Челябинском музее изобразительных искусств на выставке «Три эпохи Марка Шагала» состоится мастер-класс «Вдохновляясь Шагалом. Акварель» (Челябинск, площадь Революции, д. 1).

В 20 часов 45 минут телебашне Челябинска включат тематическую архитектурно-художественную подсветку - с обратным отсчетом, ракетой и портретом Юрия Гагарина.

АФИША спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

АФИША мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое.

АФИША мероприятий детских библиотек.

ДЛЯ СПРАВКИ

12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики (Международный день полета человека в космос).

12 апреля в народном календаре Иван Лествичник.

12 апреля 1242 года войско Александра Невского одержало победу над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище).

12 апреля 1861 года Александр II издал Указ об учреждении в Санкт-Петербурге больницы для рабочего населения.

12 апреля 1961 года первый человек с планеты Земля, гражданин Советского Союза старший лейтенант Юрий Алексеевич Гагарин, на космическом корабле «Восток-1» («Восток») впервые совершил полет в космос.