Анонсы событий и мероприятий на 15 декабря (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 15 декабря.

С 9 до 15 часов состоится XI отраслевой форум «Энергетика. Энергоэффективность – 2022». Программа (Челябинск, пр. Ленина, 26а, Гранд Отель Видгоф).

С 9 часов до 18 часов в Челябинской областной универсальной научной библиотеке будет работать книжная ярмарка, где можно будет приобрести книги различных православных издательств (Челябинск, проспект Ленина, 60).

С 9 до 20 часов во всех налоговых инспекциях Челябинской области пройдет День открытых дверей, на котором жители смогут больше узнать о Едином налоговом счете.

С 10 до 12 часов специалисты Кадастровой палаты по Челябинской области проведут горячую линию, в ходе которой ответят на все вопросы о новом порядке получения документов из государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства. Вопросы принимаются по телефону: 8 (351) 728-75-00 (доб. 2287, 4367).

С 10 до 15 часов состоится межрегиональная конференция УрФО «Методология и практика повышения финансовой грамотности взрослого населения в Уральском федеральном округе» (Челябинск, ул. Работниц, 58, Уральский филиал Финансового университета при правительстве РФ).

В 11 часов 30 минут глава города Наталья Котова посетит Новый художественный театр, где завершены ремонтные работы (отъезд от администрации города в 11 часов).

В 12 часов в мультимедийном историческом парке «Россия – моя история» состоится молодежная интеллектуальная игра (брейн-ринг) на тему «Святые подвижники Земли Русской». (Челябинск, ул. Труда, 183).

В 13 часов 30 минут в Челябинском государственном институте культуры откроется Выставка «Сладкое путешествие» из личной коллекции А. В. Лушниковой. Она посвящена упаковке кондитерской продукции XX - XXI веков (ул. Орджоникидзе, 36А, второй корпус, третий этаж).

В 14 часов начнутся мероприятия, посвящённые 79-летию со Дня основания Южно-Уральского государственного университета (Челябинск, пр. Ленина, 76, главный корпус).

В 14 часов – выставка научно-технического творчества, мастер-классы (второй этаж).

В 15 часов – концерт, премия «Признание ЮУрГУ 2022» (актовый зал).

В 16 часов 30 минут состоится торжественная церемония вручения наград города Челябинска в сфере молодежной политики - премий «Ювента» (ул. Кирова, 139).

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы Челябинска.

Афиша мероприятий детских библиотек Челябинска.

Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

ДЛЯ СПРАВКИ

15 декабря - Международный день чая.

15 декабря – День образования Радиотехнических войск Воздушно-космических сил РФ.

15 декабря – День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.

15 декабря в народном календаре – День Аввакума.

15 декабря 1762 года Екатерина II повелела заселить малообжитые районы России иностранцами.

15 декабря 1905 года в Санкт-Петербурге основан «Пушкинский Дом».

15 декабря 1966 года открыт спутник Сатурна Янус, который называют «двуликим».

15 декабря 1972 года - День образования организации ООН по охране окружающей среды (ЮНЕП).