14.09.2023
Анонсы событий и мероприятий на 15 сентября (18+)
14.09.2023
Евгений Светлов поручил срочно ограничить доступ к гигантской свалке у водоема
14.09.2023
В ГРЦ Макеева обсудили актуальные проблемы создания ракетно-космической техники
14.09.2023
В Челябинске в день его 287-го дня рождения на свет появилось 25 малышей
14.09.2023
«Поезд знаний» на станциях Усть-Катав и Кропачёво посетили более 300 школьников
14.09.2023
Консультация юриста: нужно ли проводить обучение охране труда, если изменилась должность сотрудника?
Анонсы событий и мероприятий на 15 сентября (18+)
13.09.2023
Анонсы событий и мероприятий на 14 сентября (18+)
12.09.2023
Анонсы событий и мероприятий на 13 сентября (18+)
31.08.2023
Анонсы событий и мероприятий на первое сентября (18+)
30.08.2023
Анонсы событий и мероприятий на 31 августа (18+)
Готовность Челябинской области к отопительному сезону составляет 97,7%
14.09.2023
Три района Челябинской области намерены провести административно-территориальные преобразования
13.09.2023
Борис Подольный и Юрий Подоляка оценили вклад Челябинской области в победу в СВО
13.09.2023
Антициклон установит ясную и теплую погоду в Челябинской области до выходных
12.09.2023
Самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в Новосибирской области. ВИДЕО (новость дополняется)
12.09.2023