Анонсы событий и мероприятий на 15 сентября (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 15 сентября.

В 10 часов заместитель главы Челябинска по социальному развитию Сергей Авдеев будет поздравлять женщин, чьи дети появились на свет 13 сентября 2023 года - в 287-летний День рождения города (улица Гагарина, 18).

В 14 часов в Челябинске состоится первый профориентационный фестиваль для школьников «На страже здоровья». Специалисты проведут для школьников практикум по оказанию первой помощи, продемонстрируют работу телемедицины и новых IT-технологии в здравоохранении, покажут, как делаются лекарственные препараты (улица Воровского, 64, ЮУГМУ).

С 16 до 18 часов в Саду Победу Челябинска для жителей и гостей города будет выступать оркестр.

ДЛЯ СПРАВКИ

15 сентября - День секретаря в России.

15 сентября - Международный день демократии.

15 сентября - День образования санитарно-эпидемиологической службы РФ.

15 сентября - День рождения экологической организации «Гринпис».

15 сентября - День всемирной борьбы с лимфомами.

15 сентября - День худеющих.

15 сентября - День Мамонтия.

15 сентября - День леса в России.

15 сентября - День памяти князя Олега.

15 сентября - День свободных денег.

15 сентября - День мятного ликера.

15 сентября - День совпадений снов.

15 сентября - Международный день точки.

15 сентября - День фетровой шляпы.

Именины 15 сентября отмечают Ян, Юлиан, Филипп, Федор, Теодор, Степан, Петр, Павел, Николай, Михаил, Леонид, Иван, Ефим, Елизар, Демид, Герман, Вольдемар, Владимир, Виктор, Василий, Богдан, Антон, Анатолий, Серафима, Руфина, Оксана, Ксения.