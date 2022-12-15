Анонсы событий и мероприятий на 16 декабря (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 16 декабря.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер с рабочим визитом посетит Миасский городской округ, где примет участие в заседании правления «Союза промышленников и предпринимателей». Также запланирован осмотр ряда городских объектов.

В 9 часов состоится открытие всероссийской междисциплинарной научно-практической конференции, посвященной работе сосудистых хирургов. Участников также познакомят с роботом-помощником хирургов, который «живет» в операционной Челябинской областной клинической больницы (Челябинск, ул. Воровского, д. 70, ЧОКБ корпусе№1(Консультативная поликлиника).

В 9 часов - пресс-подход.

В 9 часов 30 минут - съемки в операционной.

В 9 часов 10 минут делегация врачей Челябинской областной детской клинической больницы, вернувшаяся с Донбасса, встретится с первым заместителем губернатором Ириной Гехт (Челябинск, Цвиллинга, 27, третий этаж).

В 9 часов 30 минут губернатор Челябинской области вручит ключи от новых школьных автобусов образовательным учреждениям региона (сбор на театральной площади Челябинска).

В 10 часов в Копейске состоится открытие нового офиса МФЦ на 29 окон приема (Копейск, ул. Борьбы, 34).

В 11 часов состоится XV Южно-Уральский профилактический форум, посвященный 101 году работы службы профилактики в Челябинской области (ул. Кирова, 159, деловой центр «Челябинск-Сити», главный вход, второй этаж).

С 13 до 15 часов на платформе Zoom состоится Открытая дискуссия Президента АРБ, академика Российской академии наук Гарегина Тосуняна по теме «Что происходит на автомобильном рынке России?». Регистрация.

С 13 часов до 14 часов 30 минут в Челябинске состоится пресс-конференция с Дедом Морозом в режиме онлайн (Челябинск, ул. Труда, 183, конференц-зал Исторического парка «Россия - Моя история»).

С 13 часов 30 минут до 15 часов состоится интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», участниками которой станут школьники от 10 до 17 лет (Челябинск, ул. Орджоникидзе, д. 50, детский технопарк «Кванториум»).

В 14 часов состоится торжественная церемония награждения лучших спортсменов и лучших тренеров по итогам 2022 года. Победители конкурса «Лучший тренер» и «Лучший спортсмен года» по олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта, а также молодые спортсмены, показавшие высокие результаты в 2022 году будут награждены благодарственными письмами Минспорта Челябинской области (правительство Челябинской области, шестой этаж).

В 14 часов 30 минут состоится торжество, посвящённое 35-летию журналистского образования на Южном Урале и юбилею факультета журналистики ЧелГУ (Бр. Кашириных, 129, театральный корпус ЧелГУ, актовый зал).

В 14 часов 30 минут - интерактивные площадки в холле второго этажа (фотозона, памятные сувениры и полиграфия, фотоархив).

В 15 часов - официальная часть.

В 17 часов 30 минут в рамках празднования юбилея хореографического факультета ЧГИК состоится открытие именной аудитории профессора Тамары Борисовны Нарской (Челябинск, ул. Орджоникидзе, 36А, корпус 3, пятый этаж).

В 17 часов в рамках празднования юбилея хореографического факультета ЧГИК состоится торжественный концерт «От кафедры до факультета» (Челябинск, ул. Орджоникидзе, 36А, корпус 3, Учебный театр «Дебют»).

В 18 часов 30 минут в Камерном театре состоится пресс-показ новогодней премьеры для детей «Давай полетаем вместе» (Челябинск, ул. Цвиллинга, 15).

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы Челябинска.

Афиша мероприятий детских библиотек Челябинска.

Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

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