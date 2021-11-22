Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 23 ноября.

В 9 часов 30 минут состоится онлайн-лекция «Влияние курения на сердце и сосуды». Спикер: Андрей Потапов – врач Челябинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Идентификатор конференции: 779 526 0878. Код доступа: 1.

В 10 часов в Челябинские продолжатся VIII Областные Рождественские образовательные чтения. Тема чтений: «К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность». (Челябинск, ул. Труда, 183, Исторический парк «Россия - Моя история», вход напротив «Уральской молнии»).

Программа:

С 10 до 13 часов - семинар для учителей ОПК, директоров и начальников РУО.

С 12 до 14 часов - «Семинар для казачьего священства» (Кыштымская, 34, конференц-зал Челябинского епархиального управления)

С 12 до 18 часов - конференция в ЮУрГУ (ЮУрГУ, Пушкинский зал, аудитория 242).

С 13 до 16 часов - «Молодежь и Церковь: пути взаимодействия в развитии гражданского общества» (Исторический парк «Россия - Моя история»).

С 16 часов 30 минут до 18 часов - заседание Молодежного межрелигиозного дискуссионного клуба (Исторический парк «Россия - Моя история»).

С 18 до 20 часов - обучающий семинар для директоров и учителей воскресных церковно-приходских школ.

В 10 часов 30 минут выездная бригада Челябинского областного клинического кожно-венерологического диспансера в районной больнице с. Аргаяш проведет осмотр жителей района (Аргаяш, ул. Ленина, 50А).

В 11 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Как предотвратить несчастные случаи на водоемах зимой».

В 13 часов 30 минут состоится торжественная церемония вручения наград детям и подросткам, проявившим личное мужество в экстремальных ситуациях, в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои» и Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце». Ребятам вручат медали «За проявленное мужество» и нагрудные знаки «Горячее сердце» (Челябинск, ул. Цвиллинга, 27, резиденция губернатора).

В 14 часов в Южно-Уральском государственном университете состоится торжественная церемония чествования победителей конкурса образовательных проектов для детей-мигрантов «Берёзка». В рамках мероприятия будет представлена выставка прикладного творчества, подготовленная воспитанниками Дворца пионеров и школьников им. Н.К. Крупской и концерт от творческих коллективов ЮУрГУ и образовательных организаций (Челябинск, пр. Ленина, 78В, учебный комплекс «Сигма»).

ДЛЯ СПРАВКИ

23 ноября - Международный день акварели.

23 ноября в православном календаре – День памяти святого Георгия Победоносца.

23 ноября в народном календаре – Родион и Ераст, Родион Ледолом.

23 ноября 1763 года Екатерина II учредила медицинскую коллегию, первым председателем которой стал барон Черкасов.

23 ноября 1831 года в Санкт-Петербурге открылся Румянцевский музей – первый в России частный публичный музей.

23 ноября 1917 года Декретом Совнаркома упразднены сословия и гражданские чины дореволюционной России.