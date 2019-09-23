Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 24 сентября.
В 7 часов состоится выезд в поселок Чернореченский Троицкого района на презентацию народного средового музея «Казачий дом» и межмуниципального маршрута «Черная река - река времени».
В 9 часов прививку от гриппа поставит первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт, а также руководители органов исполнительной власти региона (Челябинск, ГКБ №1, улица Воровского, 16, кабинет 203).
В 9 часов 45 минут начнется специальная конференция, где будут подведены итоги социального проекта «Дорога в жизнь», реализуемого челябинским детским домом-интернатом (для глубоко умственно отсталых детей) совместно с московским фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (Челябинск, улица Лазурная, 10-А).
В 10 часов состоится вакцинация сотрудников СМИ (Челябинск, ГКБ №1, улица Воровского, 16, кабинет 203).
В 11 часов состоится первое заседание Челябинской городской Думы второго созыва (площадь Революции, 2, пятый этаж, конференц-зал).
В 17 часов 30 минут состоится сбор гостей и гала-концерт «Равный Равному. Танцы» молодежного проекта «Танцуют все!» (Челябинск, театр драмы имени Наума Орлова).
СПРАВКА
24 сентября - день системного аналитика.
24 сентября - международный день караванщика.
24 сентября - Федорины вечерки.
24 сентября - день незапланированных безумств.