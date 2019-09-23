Анонсы событий и мероприятий на 24 сентября
Фото: 
Валерий Иванов
Общество
Сегодня, 16:58
Автор: 
Евгения Александрова

Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 24 сентября.

В 7 часов состоится выезд в поселок Чернореченский Троицкого района на презентацию народного средового музея «Казачий дом» и межмуниципального маршрута «Черная река - река времени».

В 9 часов прививку от гриппа поставит первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт, а также руководители органов исполнительной власти региона (Челябинск, ГКБ №1, улица Воровского, 16, кабинет 203).

В 9 часов 45 минут начнется специальная конференция, где будут подведены итоги социального проекта «Дорога в жизнь», реализуемого челябинским детским домом-интернатом (для глубоко умственно отсталых детей) совместно с московским фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (Челябинск, улица Лазурная, 10-А).

В 10 часов состоится вакцинация сотрудников СМИ (Челябинск, ГКБ №1, улица Воровского, 16, кабинет 203).

В 11 часов состоится первое заседание Челябинской городской Думы второго созыва (площадь Революции, 2, пятый этаж, конференц-зал).

В 17 часов 30 минут состоится сбор гостей и гала-концерт «Равный Равному. Танцы» молодежного проекта «Танцуют все!» (Челябинск, театр драмы имени Наума Орлова).

СПРАВКА

24 сентября - день системного аналитика.  

24 сентября - международный день караванщика.

24 сентября - Федорины вечерки.  

24 сентября - день незапланированных безумств. 

Автор: 
Евгения Александрова
Отправить новость
Общество
06.09.19 17:20
Анонсы событий и мероприятий на 7-9 сентября
Общество
05.09.19 19:55
Анонсы событий и мероприятий на 6 сентября
Общество
04.09.19 22:13
Анонсы событий и мероприятий на 5 сентября
Общество
31.08.19 00:28
Анонсы событий и мероприятий на 31 августа, 1 и 2 сентября
Сегодня, 13:53
Нижегородцы реализовали дорожный нацпроект в Челябинске на 73 процента
Сегодня, 12:59
Наталья Котова потребовала прекратить в Челябинске преждевременное фрезерование дорог
Сегодня, 12:03
В Челябинске благоустройство Театральной площади ведется с большими задержками
Сегодня, 11:56
Котова поручила Алейникову следить за работой новых автобусов
Сегодня, 11:46
Здравствуйте, я ваш участковый!
Сегодня, 09:47
На этой неделе в домах челябинцев начнут включать отопление
20.09.19 20:11
"Союзпищепром" собрал урожай наград выставки достижений и экспортных возможностей
20.09.19 16:33
Алексей Текслер: Играю на гитаре и люблю бардовские песни
20.09.19 15:23
В выходные Советский район Челябинска останется без света
20.09.19 15:10
Диана Гурцкая посетила челябинскую коррекционную школу
Политика
Сегодня, 15:55
Отставки и назначения
Алексей Текслер продолжает формировать свою команду
Политика
Сегодня, 17:23
Челябинская гордума второго созыва на первом заседании изменит регламент работы и выберет руководство
Новости
Сегодня, 17:26
Спорт
Магнитогорск пробежал «Кросс нации»
Сегодня, 17:12
Происшествия
Пьяные пассажиры из Кургана задержаны в аэропорту Челябинска
Сегодня, 15:58
Общество
В Челябинской области проверят системы оповещения населения
Сегодня, 15:30
Общество
Челябинский донор стволовых клеток получил федеральную награду
Сегодня, 14:54
Общество
В Челябинске массовая вакцинация от гриппа
Опрос

Почему в Челябинске нет туалетов?

Материалы рубрики
Сегодня, 15:58
Общество
В Челябинской области проверят системы оповещения населения
Сегодня, 15:30
Общество
Челябинский донор стволовых клеток получил федеральную награду
Сегодня, 14:54
Общество
В Челябинске массовая вакцинация от гриппа
20.09.19 15:23
Общество
В выходные Советский район Челябинска останется без света
20.09.19 15:05
Общество
Дорожники продолжают бороться с последствиями ураганного ветра
Теги
Анонсы
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свои новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика