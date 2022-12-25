Анонсы событий и мероприятий на 26 декабря (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 26 декабря.

В 10 часов состоится аппаратное совещание главы администрации Челябинского городского округа. Трансляция в прямом эфире Первого областного и на каналах медиахолдинга «Гранада Пресс».

В 10 часов состоится онлайн-конференция с ректором Евразийского астрологического института, учеником Павла Глобы - Олегом Лушниковым. Он расскажет, что нам сулят звёзды в 2023 году, будет ли он легче, чем 2022, какие возможности открывает новый год перед Челябинском и Челябинской областью.

В 18 часов в Челябинском государственном институте культуры состоится уникальный концерт смешанного хора. Хор кафедры хорового дирижирования и сольного пения исполнит по-своему уникальную программу хоровой музыки XIX-XXI веков. В концерте примут участие все педагоги кафедры, каждый из которых подготовил с хором два сочинения a cappella (Челябинск, ул. Орджоникидзе, 36А, концертный зал им. М. Д. Смирнова).

АФИША новогодних мероприятий детских библиотек Челябинска.

ДЛЯ СПРАВКИ

26 декабря - День войск ПВО Сухопутных войск России.

26 декабря - День святого Стефана у западных христиан.

26 декабря по народному календарю – Евстратиев день.