Анонсы событий и мероприятий на 30 января (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 30 января.

В 9 часов в Челябинске в рамках Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО» стартует акция «Уральский десант» (Челябинск, ул. Коммуны, 100, летний театр ЦПКиО имени Ю.А. Гагарина).

В 10 часов состоится аппаратное совещание главы администрации Челябинского городского округа. Трансляция в прямом эфире Первого областного и на каналах медиахолдинга «Гранада Пресс».

В 14 часов литературно-познавательный клуб для пожилых людей «Дождинка» приглашает на историко-познавательную встречу «Путешествие по Крыму: ко дню автономной республики Крым» (Челябинск, ул. Воровского, 23, библиотека №14 им. Н. В. Гоголя).

ДЛЯ СПРАВКИ

30 января 2023 года - Киберпонедельник в России.

30 января - День деда Мороза и Снегурочки.

30 января в народном календаре – Антон-перезимник, Антонина – вторая половина.

30 января 1953 года учрежден Всемирный день помощи больным проказой (отмечается в последнее воскресенье января).