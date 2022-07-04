Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на пятое июля (18+).

В 10 часов в рамках международного промышленного форума ИННОПРОМ-2022 в Екатеринбурге, который будет проходить до седьмого июля и деловая программа которого насыщена событиями, состоится сессия на тему «Новая реальность российского медпрома 2022» (МВЦ «Экспо-Екатеринбург», зал 3.5).

В 11 часов на площадке медиахолдинга «Гранада Пресс» в формате онлайн состоится пресс-конференция «Региональные особенности господдержки для самозанятых».

В 17 часов в Доме архитектора Челябинска состоится открытая лекция «Экономика города. Эффекты от реализации городских проектов» Юрия Кульчицкого и Елизаветы Беспаловой (проспект Ленина, 41а). Вход свободный, регистрация по ссылке.

В 17.30 состоится заседание ораторского клуба «Отклик». Тема: «Как используя смолл-ток и сторителлинг создавать и поддерживать круговую беседу» (Челябинская областная универсальная научная библиотека, проспект Ленина, 60, третий этаж).

В 19 часов состоится пешеходная прогулка «По улице Сибирской», которую проведет библиотекарь-краевед Центральной библиотеки им. А. С. Пушкина в рамках проекта «Прогулки по Челябинску» (встреча возле главного входа театра оперы и балета имени Глинки, площадь Ярославского, 1). Прогулка бесплатная. Запись по телефону: 7 (351) 264-73-11.

ДЛЯ СПРАВКИ:

5 июля - Ульянин день.

5 июля - День военных представительств министерства обороны РФ.

5 июля – День республики Калмыкия.

5 июля - День герба, гимна и флага Брянской области.

5 июля - Всемирный день бикини.

5 июля - День трудоголиков.

5 июля - День разноцветных носков с пальцами.

5 июля - День луженых глоток.

5июля - День яблочного турновера.

5 июля - День крекеров «Грэхем».

Именины пятого июля отмечают Федор, Теодор, Григорий, Геннадий, Гавриил, Василий, Юлиана, Ульяна.