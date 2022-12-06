Анонсы событий и мероприятий на седьмое декабря (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на седьмое декабря.

В 13 часов «Челбаскет» станет опекуном волка-долгожителя Люка из Челябинского зоопарка. Клуб полностью возьмет на себя содержание и заботу о животном (Челябинск, ул. Труда, 191, зоопарк).

В 13 часов в рамках Всероссийской недели ответственного отношения к своему здоровью главный врач Челябинского центра онкологии и ядерной медицины Дмитрий Ростовцев расскажет о диспансеризации (Челябинск, ул. Воровского, 16, поликлиника №1).

С 15 часов 30 минут до 17 часов 30 минут состоится круглый стол «Актуальные вопросы профилактики и борьбы с домашним насилием», организованный комиссией Общественной палаты (Челябинск, пр. Ленина, 60, Челябинская областная универсальная научная библиотека).

ДЛЯ СПРАВКИ

7 декабря - Международный день гражданской авиации.

7 декабря - День инженерно-авиационной службы ВКС России.

7 декабря в календаре православных праздников - День памяти святой великомученицы Екатерины.

7 декабря в народном календаре - Катерина Санница, Катерина Женодавица.

7 декабря - День собутыльника.

7 декабря - День памяти святой великомученицы Екатерины.

7 декабря - День любителей поспать.

7 декабря - День Георгиевского креста.

7 декабря - День кисельных девиц.