Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на выходные, 17 и 18 сентября.

17 сентября, суббота

Анонсы событий и мероприятий на 17 сентября (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 17 сентября.

С 8 часов 30 минут до 19 часов в Верхнем Уфалее состоится VIII Открытый областной фестиваль колокольных звонов «Уфалейский благовест».

В 8 часов 30 минут – Божественная литургия. Молебен на начало доброго дела (ул. Кирова, 27).

С 10 до 16 часов – «Мастеровая губерния», ремесленная и продовольственная ярмарка (ул. Ленина, 188, Центральная площадь).

В 10 часов 30 минут – крестный ход (ул. Кирова, 27).

В 10 часов 45 минут – открытие фестиваля (ул. Ленина, 188, Центральная площадь).

В 11 часов - церемония открытия фестиваля.

С 11 часов 15 минут до 15 часов – концертная программа звонарей России и гостей фестиваля. На фестивале выступит ансамбль светской и духовной музыки «Октоих» (Челябинск), руководитель Вячеслав Усольцев, Коллектив Уральских Ложкарей «Парни Саб Ложки», Виктор и Светлана Холины, фолк-группа «Матрёха» из Снежинска (ул. Ленина, 188, Центральная площадь).

В 11 часов 45 минут – пресс-подход для СМИ.

С 12 часов 30 минут до 15 часов - работа интерактивных площадок и мастер-классы. Любой желающий сможет расписать звонкий глиняный колокольчик под руководством опытного гончара Елены Зулькарнаевой, руководителя объединения «Союз Кыштымских мастеров». Супермастер Андрей Лиходед (Екатеринбург) проведет мастер-класс по изготовлению форм для пряников

В 15 часов – закрытие фестиваля (ул. Ленина, 188, Центральная площадь).

В 16 часов спектакль «Портрет души» (ул. Ленина, 157А, центр искусств «Туатар + кино»).

В 16 часов 30 минут – вечернее Богослужение (ул. Кирова, 27).

- ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства.

- экскурсии по городу.

- состоится пеший квест «КУДА? За приключениями!».

- на площадке фестиваля будет работать мультимедийный исторический парк «Россия - Моя история» Челябинск. Для всех зрителей и участников фестиваля будет представлена тематическая экскурсия.

В 9 часов состоится Кубок губернатора Челябинской области по водному поло среди женских команд. Пройдут предварительные поединки и полуфиналы турнира (Златоуст, ул. Таганайская, 1А, бассейн «Уралочка).

В 9 часов стартуют XIV Лично-командные соревнования «Облохотрыболовсоюза» Челябинской области по компакт-спортингу «Трофей». Они продлятся пять часов (Красноармейский район, озеро Тирикуль, спортивно-стрелковый стенд «Уральская заимка»).

В 9 часов в 43 муниципальных образованиях Челябинской области пройдет традиционное массовое мероприятие Всероссийский день бега «Кросс Нации». Программа.

В Челябинске «Кросс Нации» состоится на территории лесопарковой зоны за легкоатлетическим комплексом имени Е. Елесиной (пр. Ленина, 84), где будут спортивные и массовые забеги. В 12 часов - торжественная церемония открытия.

В Златоусте участники стартуют на территории городского пруда «Тарелка» (ул. поселок Айский, д.70).

В Магнитогорске Кросс пройдет на территории «Парки Магнитки» (ул. Лесопарковая, д. 1).

В 10 часов в Челябинске состоится Всероссийский турнир по дзюдо памяти Петра Сумина (ул. Энгельса, 22, легкоатлетический манеж УралГУФК).

В 10 часов – начнутся поединки.

В 14 часов - торжественная церемония открытия.

В 11 часов в Челябинске состоится Кубок Чистоты в формате «Чистых игр». (Челябинск, стадион в Новосинеглазово, ул. 8 марта, д. 2). Регистрация команды.

- Всех участников ждут креативные мастер-классы, экологические конкурсы, пикник с горячим чаем, зажигательная музыка, памятные призы для команд-победителей.

- Организаторы предоставляют мешки, перчатки, средства защиты от клещей.

- Участники игр, которые принесут с собой свою кружку для чая, получат дополнительные баллы для команды.

В 11 часов в Челябинске пройдет первый автоквест «Поехали». Участникам предстоит выполнить задания на шести локациях, самостоятельно выстроив маршрут и проявив не только навыки вождения, но и знание истории города. Регистрация

В 11 часов на площади Науки, где будут финишировать участники, будет развернута выставка техники.

В 14 часов 30 минут состоится награждение участников.

В 11 часов в детском театре «Скарабей» состоится премьера кукольно-теневого спектакля «Самый маленький гном» (Челябинск, пр. Ленина, д. 5).

В 13 часов - синтетический спектакль «Как медвежонок НЕБЫ менял».

В 15 часов - песочный спектакль «Алые паруса».

В 12 часов в Музее изобразительных искусств на выставке «Пабло Пикассо: художник среди поэтов» состоится детский мастер-класс по скотч-арту (Челябинск, пл. Революции,

В 12 часов до на площадке фестиваля песочной скульптуры в Горсаду им. А. С. Пушкина состоится большая интерактивная программа. Развлекать детей и взрослых будут персонажи из мультфильма «Щенячий патруль». В программе: музыка, подвижные игры, конкурсы.

В 14 часов в Музее изобразительных искусств на выставке «Пабло Пикассо: художник среди поэтов» состоится лекция, на которой искусствовед Полина Кузнецова расскажет об истории появления кубизма, выдающихся произведениях, а также о влиянии кубизма на живопись ХХ столетия (Челябинск, пл. Революции, 1).

В 15 часов в Сатке состоится финал Кубка Челябинской области по футболу среди мужских команд. Футболисты ФК «Сатка» будут противостоять команде УМКА-2 из города Магнитогорск (стадион «Труд»).

парке «Металлург» стартует танцевальный марафон

С 16 до 19 часов «С.П.А.С.-консультанты» приглашают на концерт-акцию «Они могли бы пойти в школу» (арт-Сквере на Набережной реки Миасс).

С 16 часов будет работать выставка «Внутриутробное развитие человека в первых двух триместрах». Гости увидят макеты малышей от 7 до 22 недель с момента зачатия, получат тематические брошюры, для детей состоится творческий мастер-класс.

В 17 часов начнётся концерт детских коллективов в поддержку защиты жизни до

рождения.

В 16 часов 30 минут в кинотеатре «Знамя» пройдет первый показ фильма Бертрана Нормана «Рок-баритон». После фильма - встреча и обсуждение с продюсером, уроженцем Челябинска Станиславом Ершовым (Челябинск, ул. Кирова, 112).

В 18 часов в рамках VI Международного фестиваля духовной музыки состоится выступление Мужского хора Вологодской областной государственной филармонии.

В 18 часов в театре «Манекен» Челябинска состоится премьера сказки для взрослых с песнями, интригами и страстями «Король-Олень» (Челябинск, ул. Пушкина, д. 64).

Афиша событий и мероприятий Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, акции, обзоры, игры и многое другое.

18 сентября, воскресенье

В 9 часов состоится праздник «Буян-2022» и «Чемпионат города Челябинска» по конному спорту для детей в возрасте от 5 до 18 лет. В мероприятии смогут принять участие все желающие, даже не имеющие опыта верховой езды, в том числе дети с ОВЗ (ул. Троицкая, 1Г, въезд со стороны ул. Рылеева, учебный стадион МЧС).

В 9 часов – открытие праздника, выступление творческих коллективов.

С 9 часов 30 минут до 14 часов – выездка.

С 10 до 18 часов – работа аллеи лавочников, мастер-классов, игровых площадок, выступления творческих коллективов.

В 12 часов 30 минут – соревнования для детей с ограниченными возможностями.

В 13 часов – Веселые старты.

В 14 часов – соревнования по вольтижировке.

С 14 часов 30 минут до 16 часов – конкурс рисунков – «Моя любимая лошадка».

В 15 часов – Конкур.

С 16 до 17 часов – конкурсы и лотерея.

В 18 часов 30 минут – награждение и закрытие соревнований.

В 11 часов состоится Кубок Чистоты в формате «Чистых игр». Регистрация команды (Челябинск, Первое озеро «Восточный пляж», ориентир кафе «Лангуст»).

- Всех участников ждут креативные мастер-классы, экологические конкурсы, пикник с горячим чаем, зажигательная музыка, памятные призы для команд-победителей.

- Организаторы предоставляют мешки, перчатки, средства защиты от клещей.

- Участники игр, которые принесут с собой свою кружку для чая, получат дополнительные баллы для команды.

В 11 часов в Челябинске состоится Осенний фестиваль «Сделано в Че» (Челябинск, ул. Героев Танкограда, д. 79, парк «Сад Победы»).

С 11 до 18 часов – ярмарка производителей Челябинской области.

В 11 часов состоится квест-игра «Dream Business». Действующих предпринимателей и самозанятых приглашают пройти все испытания и построить бизнес мечты. Участие бесплатное. Регистрация

С 12 часов до 13 часов 30 минут – детский праздник и конкурс рисунков на асфальте.

С 12 до 15 часов – праздничный концерт.

С 14 до 16 часов – обучающие лекции, мастер-классы, нетворкинг и розыгрыш подарков для участников лектория.

В 11 часов в детском театре «Скарабей» состоится песочный спектакль «Гуси-лебеди» (Челябинск, пр. Ленина, д. 5).

В 12 часов - кукольно-теневой спектакль «Сказка о рыбаке и рыбке».

В 13 часов - песочный спектакль «Аленький цветочек».

В 12 часов состоится финал Кубка губернатора Челябинской области по водному поло среди женских команд (Челябинск, ул. 50-летия ВЛКСМ, 14, бассейн «Строитель»).

В 12 часов – финальная игра за 3-4 место.

В 13 часов 30 минут – игра за 1-2 место. По завершении – награждение победителей.

В 13 часов в выставочном зале Челябинского центра искусств состоится встреча с автором работ Тишиным Леонидом Сергеевичем - художником и педагогом (ул. Сони Кривой, 30).

В 15 часов в рамках проекта «Кинолекторий» Челябинской епархии в мультимедийном парке «Россия - Моя история» состоится просмотр и обсуждение фильма «Иван Грозный» С. М. Эйзенштейна.

В 15 часов - просмотр фильма

В 16 часов 30 минут - обсуждение киноленты со спикерами.

В 15 часов в парке «Металлург» им. О.И. Тищенко Челябинска состоится первый танцевальный марафон для граждан серебряного возраста (Челябинск, ул. 60-летия Октября, 11).

В 16 часов в Центральной библиотеке им. А. С. Пушкина состоится первое занятие клуба театрального искусства «РЕВЮ» (Челябинск, ул. Коммуны, 69 / Свободы, 60).

В 18 часов в театре «Манекен» Челябинска состоится премьера сказки для взрослых с песнями, интригами и страстями «Король-Олень» (Челябинск, ул. Пушкина, д. 64).

ДЛЯ СПРАВКИ

17 сентября – Всемирный день безопасности пациентов.

17 сентября 2022 года – Всемирный день донора костного мозга (каждую третью субботу сентября).

17 сентября 2022 года – Всемирный день чистоты (каждую третью субботу сентября).

17 сентября 2022 года – День Ставропольского края.

17 сентября 2022 года – Всероссийский день бега «Кросс нации».

17 сентября 2022 года – День сока в России.

17 сентября - День иконы Божией Матери «Неопалимая Купина».

17 сентября в народном календаре – Неопалимая Купина.

17 сентября - День разговоров с городом.

17 сентября - День щекотунчиков.

18 сентября – Всемирный день мониторинга воды.

18 сентября 2022 года – День работников леса.

18 сентября в православном календаре - День памяти пророка Захарии и праведной Елисаветы, родителей святого Иоанна Предтечи.

18 сентября в народном календаре – Захарий и Елизавета.

18 сентября 1941 года в Красной армии введено понятие «гвардейская часть».