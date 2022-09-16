Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Все города
Челябинск
Южноуральск
Трехгорный
Миасс
Магнитогорск
Златоуст
Аргаяшский район
Ашинский район
Брединский район
Верхний Уфалей
Еткульский район
Карабаш
Карталинский район
Каслинский район
Копейск
Коркино
Коркинский район
Кунашакский район
Кусинский район
Кыштым
Локомотивный
Москва
Нагайбакский район
Озерск
Пластовский район
Сатка
Саткинский район
Снежинск
Сосновский район
Троицк
Увельский район
Усть-Катав
Чебаркуль
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Анонсы
Коронавирус
Дороги
Сельское хозяйство
Наркотики
Мусор
ЖКХ
Транспорт
На житейских перекрестках
Детское питание
Экология
Метро в Челябинске
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Анонсы
Коронавирус
Дороги
Сельское хозяйство
Наркотики
Мусор
ЖКХ
Транспорт
На житейских перекрестках
Детское питание
Экология
Метро в Челябинске
Новости и главные события Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Миасса и других городов Челябинской области. Актуальные статьи, эксклюзивные расследования, интересные интервью, фото, видео, анонсы событий и мероприятий
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С убедительной победы начала Кубок Губернатора Челябинской области по водному поло первая команда
16.09.2022

Златоустовские ватерполистки с победы стартовали на Кубке губернатора Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Луганской республиканской клинической больнице успешно ставят на ноги раненых бойцов. Наш собст
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
16.09.2022

Раненые бойцы ЛНР: поправимся – и снова в бой!
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске продолжают обособление трамвайных путей, однако появлению полосатых столбико
Дороги
Дороги
16.09.2022

Застолбили город

Челябинск и его оранжевая «эволюция»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Луганске, в здании Генпрокуратуры ЛНР прогремел взрыв. Об этом сообщает собственный корреспонде
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
16.09.2022

В своём кабинете погиб генпрокурор ЛНР
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Луганске, в здании Генпрокуратуры ЛНР прогремел взрыв. Об этом сообщает собственный корреспонде
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
16.09.2022

В Генпрокуратуре ЛНР произошёл взрыв
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.09.2022

Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.09.2022

В Челябинской области повышаются темпы роста заболеваемости ковидом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.09.2022

Высокопоставленный экс-полицейский из Миасса отправлен в колонию
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.09.2022

В Шершнёвское водохранилище выпущено 40 тысяч молоди сазана
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.09.2022

В России начались клинические испытания назальной вакцины от гриппа и COVID-19
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.09.2022

Назначен новый прокурор Чебаркуля
Анонсы
Общество
16.09.2022 18:58

Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на выходные, 17 и 18 сентября.

17 сентября, суббота

Анонсы событий и мероприятий на 17 сентября (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 17 сентября.

С 8 часов 30 минут до 19 часов в Верхнем Уфалее состоится VIII Открытый областной фестиваль колокольных звонов «Уфалейский благовест».

В 8 часов 30 минут – Божественная литургия. Молебен на начало доброго дела (ул. Кирова, 27).

С 10 до 16 часов – «Мастеровая губерния», ремесленная и продовольственная ярмарка (ул. Ленина, 188, Центральная площадь).

В 10 часов 30 минут – крестный ход (ул. Кирова, 27).

В 10 часов 45 минут – открытие фестиваля (ул. Ленина, 188, Центральная площадь).

В 11 часов - церемония открытия фестиваля.

С 11 часов 15 минут до 15 часов – концертная программа звонарей России и гостей фестиваля. На фестивале выступит ансамбль светской и духовной музыки «Октоих» (Челябинск), руководитель Вячеслав Усольцев, Коллектив Уральских Ложкарей «Парни Саб Ложки», Виктор и Светлана Холины, фолк-группа «Матрёха» из Снежинска (ул. Ленина, 188, Центральная площадь).

В 11 часов 45 минут – пресс-подход для СМИ.

С 12 часов 30 минут до 15 часов - работа интерактивных площадок и мастер-классы. Любой желающий сможет расписать звонкий глиняный колокольчик под руководством опытного гончара Елены Зулькарнаевой, руководителя объединения «Союз Кыштымских мастеров». Супермастер Андрей Лиходед (Екатеринбург) проведет мастер-класс по изготовлению форм для пряников

В 15 часов – закрытие фестиваля (ул. Ленина, 188, Центральная площадь).

В 16 часов спектакль «Портрет души» (ул. Ленина, 157А, центр искусств «Туатар + кино»).

В 16 часов 30 минут – вечернее Богослужение (ул. Кирова, 27).

- ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства.

- экскурсии по городу.

- состоится пеший квест «КУДА? За приключениями!».

- на площадке фестиваля будет работать мультимедийный исторический парк «Россия - Моя история» Челябинск. Для всех зрителей и участников фестиваля будет представлена тематическая экскурсия.

В 9 часов состоится Кубок губернатора Челябинской области по водному поло среди женских команд. Пройдут предварительные поединки и полуфиналы турнира (Златоуст, ул. Таганайская, 1А, бассейн «Уралочка).

В 9 часов стартуют XIV Лично-командные соревнования «Облохотрыболовсоюза» Челябинской области по компакт-спортингу «Трофей». Они продлятся пять часов (Красноармейский район, озеро Тирикуль, спортивно-стрелковый стенд «Уральская заимка»).

В 9 часов в 43 муниципальных образованиях Челябинской области пройдет традиционное массовое мероприятие Всероссийский день бега «Кросс Нации». Программа.

В Челябинске «Кросс Нации» состоится на территории лесопарковой зоны за легкоатлетическим комплексом имени Е. Елесиной (пр. Ленина, 84), где будут спортивные и массовые забеги. В 12 часов - торжественная церемония открытия.

В Златоусте участники стартуют на территории городского пруда «Тарелка» (ул. поселок Айский, д.70).

В Магнитогорске Кросс пройдет на территории «Парки Магнитки» (ул. Лесопарковая, д. 1).

В 10 часов в Челябинске состоится Всероссийский турнир по дзюдо памяти Петра Сумина (ул. Энгельса, 22, легкоатлетический манеж УралГУФК).

В 10 часов – начнутся поединки.

В 14 часов - торжественная церемония открытия.

В 11 часов в Челябинске состоится Кубок Чистоты в формате «Чистых игр». (Челябинск, стадион в Новосинеглазово, ул. 8 марта, д. 2). Регистрация команды.

- Всех участников ждут креативные мастер-классы, экологические конкурсы, пикник с горячим чаем, зажигательная музыка, памятные призы для команд-победителей.

- Организаторы предоставляют мешки, перчатки, средства защиты от клещей.

- Участники игр, которые принесут с собой свою кружку для чая, получат дополнительные баллы для команды.

В 11 часов в Челябинске пройдет первый автоквест «Поехали». Участникам предстоит выполнить задания на шести локациях, самостоятельно выстроив маршрут и проявив не только навыки вождения, но и знание истории города. Регистрация

В 11 часов на площади Науки, где будут финишировать участники, будет развернута выставка техники.

В 14 часов 30 минут состоится награждение участников.

В 11 часов в детском театре «Скарабей» состоится премьера кукольно-теневого спектакля «Самый маленький гном» (Челябинск, пр. Ленина, д. 5).

В 13 часов - синтетический спектакль «Как медвежонок НЕБЫ менял».

В 15 часов - песочный спектакль «Алые паруса».

В 12 часов в Музее изобразительных искусств на выставке «Пабло Пикассо: художник среди поэтов» состоится детский мастер-класс по скотч-арту (Челябинск, пл. Революции,

В 12 часов до на площадке фестиваля песочной скульптуры в Горсаду им. А. С. Пушкина состоится большая интерактивная программа. Развлекать детей и взрослых будут персонажи из мультфильма «Щенячий патруль». В программе: музыка, подвижные игры, конкурсы.

В 14 часов в Музее изобразительных искусств на выставке «Пабло Пикассо: художник среди поэтов» состоится лекция, на которой искусствовед Полина Кузнецова расскажет об истории появления кубизма, выдающихся произведениях, а также о влиянии кубизма на живопись ХХ столетия (Челябинск, пл. Революции, 1).

В 15 часов в Сатке состоится финал Кубка Челябинской области по футболу среди мужских команд. Футболисты ФК «Сатка» будут противостоять команде УМКА-2 из города Магнитогорск (стадион «Труд»).

парке «Металлург» стартует танцевальный марафон

С 16 до 19 часов «С.П.А.С.-консультанты» приглашают на концерт-акцию «Они могли бы пойти в школу» (арт-Сквере на Набережной реки Миасс).

С 16 часов будет работать выставка «Внутриутробное развитие человека в первых двух триместрах». Гости увидят макеты малышей от 7 до 22 недель с момента зачатия, получат тематические брошюры, для детей состоится творческий мастер-класс.

В 17 часов начнётся концерт детских коллективов в поддержку защиты жизни до

рождения.

В 16 часов 30 минут в кинотеатре «Знамя» пройдет первый показ фильма Бертрана Нормана «Рок-баритон». После фильма - встреча и обсуждение с продюсером, уроженцем Челябинска Станиславом Ершовым (Челябинск, ул. Кирова, 112).

В 18 часов в рамках VI Международного фестиваля духовной музыки состоится выступление Мужского хора Вологодской областной государственной филармонии.

В 18 часов в театре «Манекен» Челябинска состоится премьера сказки для взрослых с песнями, интригами и страстями «Король-Олень» (Челябинск, ул. Пушкина, д. 64).

Афиша событий и мероприятий Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, акции, обзоры, игры и многое другое.

18 сентября, воскресенье

В 9 часов состоится праздник «Буян-2022» и «Чемпионат города Челябинска» по конному спорту для детей в возрасте от 5 до 18 лет. В мероприятии смогут принять участие все желающие, даже не имеющие опыта верховой езды, в том числе дети с ОВЗ (ул. Троицкая, 1Г, въезд со стороны ул. Рылеева, учебный стадион МЧС).

В 9 часов – открытие праздника, выступление творческих коллективов.

С 9 часов 30 минут до 14 часов – выездка.

С 10 до 18 часов – работа аллеи лавочников, мастер-классов, игровых площадок, выступления творческих коллективов.

В 12 часов 30 минут – соревнования для детей с ограниченными возможностями.

В 13 часов – Веселые старты.

В 14 часов – соревнования по вольтижировке.

С 14 часов 30 минут до 16 часов – конкурс рисунков – «Моя любимая лошадка».

В 15 часов – Конкур.

С 16 до 17 часов – конкурсы и лотерея.

В 18 часов 30 минут – награждение и закрытие соревнований.

В 11 часов состоится Кубок Чистоты в формате «Чистых игр». Регистрация команды (Челябинск, Первое озеро «Восточный пляж», ориентир кафе «Лангуст»).

- Всех участников ждут креативные мастер-классы, экологические конкурсы, пикник с горячим чаем, зажигательная музыка, памятные призы для команд-победителей.

- Организаторы предоставляют мешки, перчатки, средства защиты от клещей.

- Участники игр, которые принесут с собой свою кружку для чая, получат дополнительные баллы для команды.

В 11 часов в Челябинске состоится Осенний фестиваль «Сделано в Че» (Челябинск, ул. Героев Танкограда, д. 79, парк «Сад Победы»).

С 11 до 18 часов – ярмарка производителей Челябинской области.

В 11 часов состоится квест-игра «Dream Business». Действующих предпринимателей и самозанятых приглашают пройти все испытания и построить бизнес мечты. Участие бесплатное. Регистрация

С 12 часов до 13 часов 30 минут – детский праздник и конкурс рисунков на асфальте.

С 12 до 15 часов – праздничный концерт.

С 14 до 16 часов – обучающие лекции, мастер-классы, нетворкинг и розыгрыш подарков для участников лектория.

В 11 часов в детском театре «Скарабей» состоится песочный спектакль «Гуси-лебеди» (Челябинск, пр. Ленина, д. 5).

В 12 часов - кукольно-теневой спектакль «Сказка о рыбаке и рыбке».

В 13 часов - песочный спектакль «Аленький цветочек».

В 12 часов состоится финал Кубка губернатора Челябинской области по водному поло среди женских команд (Челябинск, ул. 50-летия ВЛКСМ, 14, бассейн «Строитель»).

В 12 часов – финальная игра за 3-4 место.

В 13 часов 30 минут – игра за 1-2 место. По завершении – награждение победителей.

В 13 часов в выставочном зале Челябинского центра искусств состоится встреча с автором работ Тишиным Леонидом Сергеевичем - художником и педагогом (ул. Сони Кривой, 30).

В 15 часов в рамках проекта «Кинолекторий» Челябинской епархии в мультимедийном парке «Россия - Моя история» состоится просмотр и обсуждение фильма «Иван Грозный» С. М. Эйзенштейна.

В 15 часов - просмотр фильма

В 16 часов 30 минут - обсуждение киноленты со спикерами.

В 15 часов в парке «Металлург» им. О.И. Тищенко Челябинска состоится первый танцевальный марафон для граждан серебряного возраста (Челябинск, ул. 60-летия Октября, 11).

В 16 часов в Центральной библиотеке им. А. С. Пушкина состоится первое занятие клуба театрального искусства «РЕВЮ» (Челябинск, ул. Коммуны, 69 / Свободы, 60).

В 18 часов в театре «Манекен» Челябинска состоится премьера сказки для взрослых с песнями, интригами и страстями «Король-Олень» (Челябинск, ул. Пушкина, д. 64).

ДЛЯ СПРАВКИ

17 сентября – Всемирный день безопасности пациентов.

17 сентября 2022 года – Всемирный день донора костного мозга (каждую третью субботу сентября).

17 сентября 2022 года – Всемирный день чистоты (каждую третью субботу сентября).

17 сентября 2022 года – День Ставропольского края.

17 сентября 2022 года – Всероссийский день бега «Кросс нации».

17 сентября 2022 года – День сока в России.

17 сентября - День иконы Божией Матери «Неопалимая Купина».

17 сентября в народном календаре – Неопалимая Купина.

17 сентября - День разговоров с городом.

17 сентября - День щекотунчиков.

18 сентября – Всемирный день мониторинга воды.

18 сентября 2022 года – День работников леса.

18 сентября в православном календаре - День памяти пророка Захарии и праведной Елисаветы, родителей святого Иоанна Предтечи.

18 сентября в народном календаре – Захарий и Елизавета.

18 сентября 1941 года в Красной армии введено понятие «гвардейская часть».

Автор: Любовь Юрина
Анонсы
Новости сюжета: Анонсы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.09.2022

Анонсы событий и мероприятий на 16 сентября (18+)
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.09.2022

Анонсы событий и мероприятий на 14 сентября (18+)
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.09.2022

Анонсы событий и мероприятий на 13 сентября (18+)
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.09.2022

Анонсы событий и мероприятий на 12 сентября (18+)
Главное за неделю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Причиной взрыва в жилом доме Магнитогорска (Челябинская область) могла стать  светошумовая г
Происшествия

Причиной ЧП в жилом доме Магнитогорска могла стать светошумовая граната

16.09.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинцы вернулись к вопросу волнующего их строительства многоквартирного жилого дома в непосред
Общество

Челябинцы вернулись к вопросу строительства не нужного им жилого дома рядом с институтом культуры

15.09.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинцы вытоптали две клумбы с многолетниками: одну – на Театральной площади, вторую – в сквере
Среда обитания

В центре Челябинска горожане вытоптали две клумбы с многолетниками

15.09.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Ленинском районе Челябинска на несколько дней в ночное время будет закрыто движение всех видов
Общество
Дороги

Трамвайные пути на Копейском шоссе будут ремонтировать в ночное время

14.09.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области ответили на жалобы автомобили
Общество
Дороги

Миндортранс: Ремонт трамвайных путей в Ленинском районе без перекрытия движения невозможен

14.09.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители Челябинска опасаются, что прозрачные ограждения вдоль трамвайных путей на обновленной улиц
Общество
Дороги

Челябинцы всерьез опасаются за прозрачность новых ограждений на Цвиллинга

13.09.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С убедительной победы начала Кубок Губернатора Челябинской области по водному поло первая команда
16.09.2022

Златоустовские ватерполистки с победы стартовали на Кубке губернатора Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Луганской республиканской клинической больнице успешно ставят на ноги раненых бойцов. Наш собст
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
16.09.2022

Раненые бойцы ЛНР: поправимся – и снова в бой!
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске продолжают обособление трамвайных путей, однако появлению полосатых столбико
Дороги
Дороги
16.09.2022

Застолбили город

Челябинск и его оранжевая «эволюция»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Луганске, в здании Генпрокуратуры ЛНР прогремел взрыв. Об этом сообщает собственный корреспонде
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
16.09.2022

В своём кабинете погиб генпрокурор ЛНР
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Луганске, в здании Генпрокуратуры ЛНР прогремел взрыв. Об этом сообщает собственный корреспонде
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
16.09.2022

В Генпрокуратуре ЛНР произошёл взрыв
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Иванов А.В.

Учредитель ООО «РИАНА «УРАЛ-ПРЕСС-ИНФОРМ»

Яндекс.Метрика

Лента новостей

16.09.2022 18:58

Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)

16.09.2022 17:28

Златоустовские ватерполистки с победы стартовали на Кубке губернатора Челябинской области

16.09.2022 17:00

Раненые бойцы ЛНР: поправимся – и снова в бой!

16.09.2022 16:54

В Челябинской области повышаются темпы роста заболеваемости ковидом

16.09.2022 16:20

Высокопоставленный экс-полицейский из Миасса отправлен в колонию

16.09.2022 16:12

В честь своего 30-летия билайн дарит часы разговоров и гигабайты интернета новым клиентам

16.09.2022 15:56

В Шершнёвское водохранилище выпущено 40 тысяч молоди сазана

16.09.2022 15:51

Челябинск и его оранжевая «эволюция»

16.09.2022 15:50

В России начались клинические испытания назальной вакцины от гриппа и COVID-19

16.09.2022 15:40

В своём кабинете погиб генпрокурор ЛНР

16.09.2022 15:26

Назначен новый прокурор Чебаркуля

16.09.2022 15:20

Мэрия Златоуста ответила на претензии судебных приставов

16.09.2022 15:13

В Генпрокуратуре ЛНР произошёл взрыв

16.09.2022 14:57

Замом главы ГУ МВД по Челябинской области стал росгвардеец

16.09.2022 14:32

Полицейские Челябинска задержали парней, которые зарабатывали по схеме «Ваш родственник попал в ДТП»

16.09.2022 14:22

Эксперты «Открытых НКО» объединили челябинские некоммерческие организации и СМИ

16.09.2022 14:06

Прокуратура объявила предостережения главам

16.09.2022 14:04

ММК внедряет умную систему-советчика для внутренней аттестации готовой продукции

16.09.2022 13:45

Новый театральный урок «Омнибуса» в новом учебном году

16.09.2022 13:36

Из-за ремонта трамвайных путей в Ленинском районе Челябинска дети ходят в школу пешком

16.09.2022 13:27

Глава Златоуста может стать фигурантом уголовного дела

16.09.2022 13:22

В Челябинске отметили 60-летие секретной операции «Анадырь»

16.09.2022 12:44

На сцене Кремлёвского Дворца «Малахит» исполнит «Сказ об Урале»

16.09.2022 12:37

Всему виной столбы: челябинцы опасаются за архитектурный облик Аллеи Славы

16.09.2022 11:58

ВТБ: объемы потребительского кредитования на Южном Урале выросли почти в 1,5 раза

16.09.2022 11:56

Челябинский «Импульс» станет таким, как раньше

16.09.2022 11:00

Причиной ЧП в жилом доме Магнитогорска могла стать светошумовая граната

16.09.2022 11:00

Комбинат питания Магнитогорска опроверг жалобу на поставку в школу полутухлых огурцов

16.09.2022 10:41

Стартовал Кубок губернатора Челябинской области по водному поло

16.09.2022 10:39

Главбух из Челябинска похитила деньги работяг

16.09.2022 10:38

В Челябинске из-за возгорания кабеля эвакуировали жильцов многоэтажки

16.09.2022 10:37

В Магнитогорске в жилом доме прогремел взрыв

16.09.2022 10:28

Эпидемиологи ожидают возвращение гриппа в предстоящем сезоне

16.09.2022 10:23

Южноуральские мужчины рассказали, как надо выбирать невесту

16.09.2022 09:58

На улице Цвиллинга в Челябинске доводят до ума новые остановки

15.09.2022 18:32

В пятницу в Челябинской области тепло, ветрено, на западе - дожди

15.09.2022 18:25

Анонсы событий и мероприятий на 16 сентября (18+)

15.09.2022 17:37

Челябинская область построит танцевальный мост с Владикавказом

15.09.2022 17:29

Специалисты просят челябинцев о помощи в работе над градостроительной документацией

15.09.2022 17:08

Представлялась соцработником: полицейские Челябинска задержали цыганку-аферистку из Свердловской области

15.09.2022 17:00

Молодежный театр везет спектакль «Я танцую как дебил» на фестиваль «Сотоварищи»

15.09.2022 16:39

Андрей Порошин назначен и.о. гендиректора ПО «Маяк»

15.09.2022 16:35

На территории «Аркаима» создадут археологический парк

15.09.2022 16:14

Здесь будет дорога: власти изымают у челябинцев гаражи и землю на Молдавской

15.09.2022 16:01

Челябинцы вернулись к вопросу строительства не нужного им жилого дома рядом с институтом культуры

15.09.2022 15:55

Первый замминистра в Челябинской области в один день отправлен в отставку и вновь принят

15.09.2022 15:53

Южноуралец заплатил 40 тысяч рублей за «девочку по вызову», а она не пришла

15.09.2022 15:28

В День города 28 челябинок стали мамами, одна из них - дважды

15.09.2022 15:04

В Челябинской области ждут назальную вакцину от ковида

15.09.2022 14:59

Бумажная Наташа и глиняный солдатик: детский музей приглашает маленьких челябинцев в мир игрушек 6+

15.09.2022 14:52

В Миассе будут судить жителя Нижнего Новгорода за мошенничество с медоборудованием

15.09.2022 14:42

Высокопоставленный взяточник из полиции Магнитогорска останется в СИЗО

15.09.2022 14:15

Трещины, ямы, просадки: почему администрация Челябинска не контролирует дорожников?

15.09.2022 14:15

Безопасные города: «Ростелеком» презентует в Челябинске платформу интеллектуального видеонаблюдения

15.09.2022 13:29

В Челябинской области циркулирует «Ниндзя». Для кого он наиболее опасен?

15.09.2022 13:08

Челябинцам стоит опасаться «щипачей»

15.09.2022 12:55

Малый бизнес в Челябинске соберется на форум

15.09.2022 12:49

В Кыштыме начинается отопительный сезон, но не все жители этому рады

15.09.2022 12:29

Гарнизон полиции Челябинской области пополнили молодые офицеры

15.09.2022 12:15

ММК подписал меморандум о сотрудничестве с «Электронной торговой площадкой ГПБ»

15.09.2022 11:46

Челябинская филармония приглашает на яркое открытие 86-го творческого сезона 16+

15.09.2022 11:36

Исторический музей приглашает к знакомству с творчеством Питера Брейгеля-старшего 16+

15.09.2022 11:22

Скоков: Для обеспечения безопасности необходима корректировка маршрутов патрулирования нарядов полиции

15.09.2022 11:15

Челябинцев просят поделиться идеями благоустройства родного города

15.09.2022 11:07

За сутки заболел ковидом 841 южноуралец, выздоровело 499, умерло двое

15.09.2022 10:34

В Кыштыме новый прокурор

15.09.2022 10:27

На Меридиане в Челябинске мотоциклист залетел под МАЗ

15.09.2022 10:15

В Челябинске в связи с работами на Румянцева автобусы и троллейбусы меняют маршруты

15.09.2022 10:01

«За нами будущее ЗМЗ!»

15.09.2022 10:00

Жилые дома на гостевых маршрутах Челябинска украшают подсветкой

15.09.2022 09:52

ЧОДКБ бесплатно проведёт диагностику аутизма у детей

15.09.2022 09:47

В центре Челябинска горожане вытоптали две клумбы с многолетниками

15.09.2022 09:30

В сквере на площади Революции Челябинска «растет» сказочный лес

15.09.2022 09:07

Неприкрытая опасность: челябинское подземелье напротив «Детского мира» может «поглотить» пешеходов

14.09.2022 20:53

В Челябинске вновь начали открывать ковидные амбулаторные центры

14.09.2022 19:01

Наталья Котова посетила объекты благоустройства Советского района

14.09.2022 18:47

В Челябинске закрывают движение по улице Румянцева, троллейбусы меняют маршруты

14.09.2022 18:42

Алексей Текслер подписал соглашение с прокуратурой Челябинской области

14.09.2022 18:18

Замглавы Магнитогорска и его подельник отправлены в СИЗО

14.09.2022 18:07

Жителям села Кидыш вернули потерянный свет

14.09.2022 18:02

Житель Челябинска осужден за реабилитацию нацизма

14.09.2022 17:51

Челябинский цинковый завод произвел зарыбление Шершневского водохранилища

14.09.2022 17:18

Анонсы событий и мероприятий на 15 сентября (18+)

14.09.2022 17:15

Режим «черного неба» продлен в четырех городах Челябинской области

14.09.2022 16:49

В четверг в Челябинской области тепло и без осадков

14.09.2022 16:39

Из Челябинска в Антарктиду 75 лет назад отправилась колонна тракторов

14.09.2022 16:18

На челябинской Кировке засияет луна, а на проспекте Ленина - звезда

14.09.2022 15:59

Трамвайные пути на Копейском шоссе будут ремонтировать в ночное время

14.09.2022 15:53

В Новом Кременкуле нет ни одной детской площадки и прогулочной зоны

14.09.2022 14:43

В Челябинске пройдет Всероссийский турнир по дзюдо памяти Петра Сумина 16+

14.09.2022 14:41

В следственный комитет Копейска пришли козлы

14.09.2022 14:36

Прокуратура обязала аэропорт Магнитогорска купить амбулифт для пассажиров с инвалидностью

14.09.2022 14:34

Челябинцев приглашают к погружению в эпоху Петра I

14.09.2022 14:00

На площади Революции настраивают декоративную подсветку деревьев

14.09.2022 13:55

Какие ворота выбрать для производственных и авиационных ангаров?

14.09.2022 13:54

ВТБ запускает оплату по QR-коду через СБП в интернет-банке

14.09.2022 13:23

Челябинский театр современного танца приглашает на юбилейный вечер в честь своего 30-летия 16+

14.09.2022 13:19

В Челябинске с аншлагом прошла презентация книги Виноградова о Южном Урале в древности

14.09.2022 13:16

В Чесменском районе комбайны ездят на автопилоте

14.09.2022 12:53

В Челябинске сотрудники ФСБ не позволили москвичу-наркодилеру наладить сбыт героина