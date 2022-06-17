Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на выходные, 18 и 19 июня (18+).
18 июня, суббота
В 9 часов – второй день XXVIII Всероссийского Бажовского фестиваля народного творчества (на поляне вблизи села Демарино Пластовского района). АФИША.
С 10 до 18 часов в Челябинском музее изобразительных искусств на интерактивной семейной выставке «КнигаКвест» дети и их родители смогут узнать истории создания книги, пройти познавательный квест и познакомиться со сказочными чудиками (Челябинск, улица Труда, 92А).
В 11 часов в Магнитогорске начнется национальный праздник «Сабантуй». Для гостей будут открыты национальные юрты, выступления творческих коллективов, спортивные состязания, народные игры (парк у Вечного огня с восточной стороны от ЦГЯ).
В 11 часов в парке «Сад Победы» в Челябинске стартует программа выходного дня (ул. Героев Танкограда, 79, театральная площадь (сцена) парка).
Программа:
В 11 часов - спортивная тренировка для всех возрастов от клуба МетроФитнес.
В 12 часов - детская игровая программа «МАЙНКРАФТ».
В 13 часов - шоу иллюзиониста Александра Петренко «Следуй за белым кроликом».
В 13 часов 40 минут - детская дискотека.
С 12 до 14 часов на площадке фестиваля песочных скульптур в горсаду им. А.С. Пушкина пройдут мероприятия выходного дня:
- интерактивная игровая программа для детей от театра теней «Скарабей».
- выступление талантливых воспитанников Детских школ искусств.
В 13 часов в Челябинском музее изобразительных искусств на выставке «Хронология чувств. Легенды советской парфюмерии» пройдут различные мастер классы и экскурсии (Челябинск, пл. Революции, 1).
В 13 часов и в 16 часов состоится мастер-класс по созданию картины в технике живописи мастихином.
В 14 часов состоится мастер-класс по изготовлению эксклюзивной броши. Созданием уникальной броши в виде парфюмерного флакона из бисера и пайеток будет руководить педагог центра дополнительного образования детей г. Коркино Меньшенина Юлия.
В 14 часов и в 14 часов состоятся экскурсии, на которых посетители послушают увлекательный рассказ о тонком искусстве парфюмерии и истории советских ароматов.
В 13 часов в зоопарке Челябинска состоится медвежья рыбалка. Зрители увидят водное шоу от Алтына и Айриши (у вольера белых мишек).
В 22 часа в рамках проекта «КиноЛето» в летнем театре под открытым небом можно будет посмотреть «Романс о влюблённых». На случай пасмурной или ветренной погоды - запаситесь зонтиком и пледом. Вход свободный (ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина).
В Челябинске проходит открытый региональный этап Всероссийского фестиваля лучших практик в системе дополнительного образования технической направленности.
19 июня, воскресенье
В 9 часов – третий день XXVIII Всероссийского Бажовского фестиваля народного творчества (на поляне вблизи села Демарино Пластовского района). АФИША.
В 12 часов в парке «Металлург» им. О. И. Тищенко в Челябинске состоится культурно-спортивный праздник «Сабантуй».
В программе:
В 12 часов - выступление творческих коллективов, конкурсы, аттракционы.
В 12 часов 30 минут - игровая программа «Папа, мама, я! На Сабантуе – вся семья!» (площадка у Дома «Аквариум»).
В 16 часов - танцевальная программа (танцевальная веранда).
С 12 до 14 часов на площадке фестиваля песочных скульптур в горсаду им. А.С. Пушкина пройдут мероприятия выходного дня:
- мероприятия от детских библиотек: «Не скучай–ка!», где дети смогут окунуться в игровые программы «Если падаешь с Луны» по творчеству Н. П. Шилова, «Сказки со всего света» и «Читаем, играем, мастерим» по стихам Л. А. Преображенской.
- мастер–классы «Народная кукла», «Каменный цветок» и «Птичка» (в технике оригами), «Рисуем стихи». Самым активным обеспечены сладкие призы и хорошее настроение!
- юных гостей будут развлекать аниматоры.
Музей Победы подготовил онлайн-программу к празднованию Дня медицинского работника. Виртуальных гостей ждут экскурсия с викториной, программы о военной медицине, мастер-класс по созданию медицинской сумки из картона, а также кинопоказ.
ДЛЯ СПРАВКИ
18 июня - Международный день паники.
18 июня - День службы военных сообщений Вооруженных Сил России.
18 июня - День устойчивой гастрономии.
18 июня 2022 года - Всемирный день жонглирования.
18 июня в православном календаре - День памяти святого князя Феодора Ярославича Новгородского.
18 июня в народном календаре – Дорофеев день.
18 июня 1880 года в Москве открыт памятник Александру Сергеевичу Пушкину.
18 июня 1937 года начался первый в мире беспосадочный перелет по маршруту Москва - Северный полюс – Ванкувер.
19 июня 2022 года - День медицинского работника (отмечается в третье воскресенье июня).
19 июня 2022 года – День отца (отмечается в третье воскресенье июня).
19 июня - Международный день прогулки.
19 июня - Всемирный день детского футбола.
19 июня - Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта.
19 июня в православном календаре - Троицкая родительская суббота.
19 июня в народном календаре - Ларион Пропольник.