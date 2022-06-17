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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В пяти городах Челябинской области продлены неблагоприятные метеорологические условия, способству
17.06.2022

В четырех городах Челябинской области НМУ продлены на сутки, в одном – до полудня субботы
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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17.06.2022

Анонсы событий и мероприятий на выходные
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17.06.2022

На одном из остров озера Увильды нашли тело мужчины
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.06.2022

Центральный пляж Еткуля готов принять отдыхающих
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.06.2022

Александр Лазарев: Главная сила здравоохранения – это люди, профессионалы
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На ПМЭФ подписано соглашение о сотрудничестве ВТБ и Курганской области
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Анонсы
Общество
17.06.2022 18:34

Анонсы событий и мероприятий на выходные

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на выходные, 18 и 19 июня (18+).

18 июня, суббота

В 9 часов – второй день XXVIII Всероссийского Бажовского фестиваля народного творчества (на поляне вблизи села Демарино Пластовского района). АФИША.

С 10 до 18 часов в Челябинском музее изобразительных искусств на интерактивной семейной выставке «КнигаКвест» дети и их родители смогут узнать истории создания книги, пройти познавательный квест и познакомиться со сказочными чудиками (Челябинск, улица Труда, 92А).

В 11 часов в Магнитогорске начнется национальный праздник «Сабантуй». Для гостей будут открыты национальные юрты, выступления творческих коллективов, спортивные состязания, народные игры (парк у Вечного огня с восточной стороны от ЦГЯ).

В 11 часов в парке «Сад Победы» в Челябинске стартует программа выходного дня (ул. Героев Танкограда, 79, театральная площадь (сцена) парка).

Программа:

В 11 часов - спортивная тренировка для всех возрастов от клуба МетроФитнес.

В 12 часов - детская игровая программа «МАЙНКРАФТ».

В 13 часов - шоу иллюзиониста Александра Петренко «Следуй за белым кроликом».

В 13 часов 40 минут - детская дискотека.

С 12 до 14 часов на площадке фестиваля песочных скульптур в горсаду им. А.С. Пушкина пройдут мероприятия выходного дня:

- интерактивная игровая программа для детей от театра теней «Скарабей».

- выступление талантливых воспитанников Детских школ искусств.

В 13 часов в Челябинском музее изобразительных искусств на выставке «Хронология чувств. Легенды советской парфюмерии» пройдут различные мастер классы и экскурсии (Челябинск, пл. Революции, 1).

В 13 часов и в 16 часов состоится мастер-класс по созданию картины в технике живописи мастихином.

В 14 часов состоится мастер-класс по изготовлению эксклюзивной броши. Созданием уникальной броши в виде парфюмерного флакона из бисера и пайеток будет руководить педагог центра дополнительного образования детей г. Коркино Меньшенина Юлия.

В 14 часов и в 14 часов состоятся экскурсии, на которых посетители послушают увлекательный рассказ о тонком искусстве парфюмерии и истории советских ароматов.

В 13 часов в зоопарке Челябинска состоится медвежья рыбалка. Зрители увидят водное шоу от Алтына и Айриши (у вольера белых мишек).

В 22 часа в рамках проекта «КиноЛето» в летнем театре под открытым небом можно будет посмотреть «Романс о влюблённых». На случай пасмурной или ветренной погоды - запаситесь зонтиком и пледом. Вход свободный (ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина).

В Челябинске проходит открытый региональный этап Всероссийского фестиваля лучших практик в системе дополнительного образования технической направленности.

19 июня, воскресенье

В 9 часов – третий день XXVIII Всероссийского Бажовского фестиваля народного творчества (на поляне вблизи села Демарино Пластовского района). АФИША.

В 12 часов в парке «Металлург» им. О. И. Тищенко в Челябинске состоится культурно-спортивный праздник «Сабантуй».

В программе:

В 12 часов - выступление творческих коллективов, конкурсы, аттракционы.

В 12 часов 30 минут - игровая программа «Папа, мама, я! На Сабантуе – вся семья!» (площадка у Дома «Аквариум»).

В 16 часов - танцевальная программа (танцевальная веранда).

С 12 до 14 часов на площадке фестиваля песочных скульптур в горсаду им. А.С. Пушкина пройдут мероприятия выходного дня:

- мероприятия от детских библиотек: «Не скучай–ка!», где дети смогут окунуться в игровые программы «Если падаешь с Луны» по творчеству Н. П. Шилова, «Сказки со всего света» и «Читаем, играем, мастерим» по стихам Л. А. Преображенской.

- мастер–классы «Народная кукла», «Каменный цветок» и «Птичка» (в технике оригами), «Рисуем стихи». Самым активным обеспечены сладкие призы и хорошее настроение!

- юных гостей будут развлекать аниматоры.

Музей Победы подготовил онлайн-программу к празднованию Дня медицинского работника. Виртуальных гостей ждут экскурсия с викториной, программы о военной медицине, мастер-класс по созданию медицинской сумки из картона, а также кинопоказ.
ДЛЯ СПРАВКИ

18 июня - Международный день паники.

18 июня - День службы военных сообщений Вооруженных Сил России.

18 июня - День устойчивой гастрономии.

18 июня 2022 года - Всемирный день жонглирования.

18 июня в православном календаре - День памяти святого князя Феодора Ярославича Новгородского.

18 июня в народном календаре – Дорофеев день.

18 июня 1880 года в Москве открыт памятник Александру Сергеевичу Пушкину.

18 июня 1937 года начался первый в мире беспосадочный перелет по маршруту Москва - Северный полюс – Ванкувер.

19 июня 2022 года - День медицинского работника (отмечается в третье воскресенье июня).

19 июня 2022 года – День отца (отмечается в третье воскресенье июня).

19 июня - Международный день прогулки.

19 июня - Всемирный день детского футбола.

19 июня - Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта.

19 июня в православном календаре - Троицкая родительская суббота.

19 июня в народном календаре - Ларион Пропольник.

Автор: Любовь Юрина
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16.06.2022 14:52

Офицер СБУ записал в «сепаратистки» собственную учительницу

16.06.2022 14:24

В Карабаше появился «дом культуры на колёсах»

16.06.2022 13:56

В Челябинскую область привезут Кубок Гагарина

16.06.2022 13:54

В Копейске загорелась Газель

16.06.2022 13:30

Текслер оценил троллейбусы, которые поставят в Челябинск и начнут производить на ЧТПЗ

16.06.2022 13:08

На ЧТПЗ будут производить троллейбусы

16.06.2022 12:24

В Чебаркуле полицейский кинолог спас собаку, которая оказалась в строительной траншее

16.06.2022 12:12

Челябинская «Трасса 74» может стать местом притяжения автогонщиков со всей страны

16.06.2022 12:11

Челябинский зоопарк предупреждает об активизации мошенников

16.06.2022 12:04

В 2022 году между Челябинском и Екатеринбургом начнет курсировать скоростной «Орлан»

16.06.2022 12:00

Челябэнерго обеспечил электроэнергией два детских сада в Сосновском районе

16.06.2022 11:54

Большинство челябинцев считают, что школа должна прививать детям любовь к знаниям

16.06.2022 11:42

Дирижер Уральского духового оркестра приглашает на юбилейный концерт

16.06.2022 11:40

Челябинскую активистку движения за сохранение леса на Тополинке оштрафовали на 20 тысяч рублей

16.06.2022 11:37

На таганайской поляне с молодым осинником засветились лоси

16.06.2022 11:27

В Магнитогорске прошёл уникальный для области шахматный турнир

16.06.2022 11:07

Безопасный отдых: «Ростелеком» присмотрит за отдыхающими на челябинских пляжах

16.06.2022 11:00

В Челябинске трамвайным маршрутам присвоили цветовые коды

16.06.2022 10:53

В Копейске сотрудники УФСБ пресекли информационные преступления

16.06.2022 10:24

В Челябинской области с начала 2022 года произошло шесть несчастных случаев на железной дороге

16.06.2022 10:21

«Исповедь» Николая Носкова принесла работнику ММК Гран-при всероссийского фестиваля

16.06.2022 10:21

В Карабаше преображаются территории, которые были загрязнены

16.06.2022 09:41

В Долгодеревенском чат-бот поможет быстрее вызвать врача на дом для ребенка

16.06.2022 00:33

В Челябинск доставили чудотворную святыню - ковчег с частицей мощей преподобного Сергия Радонежского

15.06.2022 23:59

В семи городах Челябинской области объявлены НМУ на двое суток

15.06.2022 23:35

Глава Роскосмоса представил новый челябинский трамвай: Это наш «ракетный» трамвай

15.06.2022 23:00

Танковый полк, дислоцируемый в Чебаркуле, награжден орденом Жукова за массовый героизм

15.06.2022 19:48

Гендиректор компании «Медсервис-Регион» арестована на два месяца

15.06.2022 19:21

В четверг в Челябинской области жарко, местами дожди и грозы

15.06.2022 19:10

Экономический форум в Питере поражает гостей своей масштабностью

15.06.2022 19:10

Анонсы событий и мероприятий на 16 июня

15.06.2022 19:00

Южноуральская спортсменка завоевала всё золото Кубка России по плаванию

15.06.2022 18:49

На ПМЭФ представили новый троллейбус, который первым начнет эксплуатировать Челябинск

15.06.2022 17:40

Алексей Текслер планирует выступить на трех панельных сессиях ПЭМФ и подписать ряд соглашений

15.06.2022 17:16

Двух жителей Троицка будут судить за убийство, совершенное 18 лет назад

15.06.2022 17:06

В сентябре Челябинск увидит легендарную «Травиату» в постановке итальянцев

15.06.2022 16:58

Аграрии Челябинской области успешно завершили яровой сев

15.06.2022 16:53

Челябинские металлурги и общественники привели в порядок городские дворы

15.06.2022 16:46

В Челябинской области ищут инвесторов для строительства глэмпинг-парка

15.06.2022 16:46

Пьяный житель Трехгорного угнал авто и врезался в машину ДПС

15.06.2022 16:34

Челябинский министр пригласил любителей народного творчества на Бажовку

15.06.2022 16:30

В Челябинск доставлен первый трамвай УКВЗ из партии 2022 года

15.06.2022 16:24

Челябинские артисты стали лауреатами международного конкурса балета