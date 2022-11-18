18.11.2022
ММК получил благодарность спецкомиссии всероссийского экологического конкурса
18.11.2022
Первички Российского движения детей и молодежи создают в Челябинской области
18.11.2022
Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
18.11.2022
Семейные МФЦ откроются в Челябинской области в декабре
18.11.2022
«Чайф» воспел челябинский метеорит и работника Исторического музея Юрия Богатенкова
18.11.2022
Свидание вслепую обошлось челябинцу почти 150 тысяч рублей
«Чайф» воспел челябинский метеорит и работника Исторического музея Юрия Богатенкова
Владимир Шахрин рассказал о совместном досуге лидера «Резинового дедушки» с суперменом
06.08.2021
Достопримечательности Южного Урала номинируются на премию «Сокровища России»
15.03.2021
Физики ЧелГУ обнаружили в челябинском метеорите удивительные частицы
17.02.2020
Николай Горькавый: «Главный вклад Челябинский болид внес не в науку, а в спасение земной цивилизации»
12.08.2019
Полнолуние может помешать в полной мере насладиться пиком самого красивого звездопада
Челябинский АНГЕЛ: Верьте нам, простым солдатам, – мы стоим и будем стоять
17.11.2022
Госдума и Совет Федерации одобрили закон о едином детском пособии
16.11.2022
Волонтеры «Единой России» помогают эвакуированным жителям Херсона
16.11.2022
Представители Челябинской области вышли в финал конкурса «Медики на работе»
15.11.2022
Челябинская улица после ремонта превратилась в полноводную реку
14.11.2022