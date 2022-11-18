«Чайф» воспел челябинский метеорит и работника Исторического музея Юрия Богатенкова

Известный челябинский рок-музыкант, лидер рок-группы «Резиновый дедушка», а также талантливый карикатурист Юрий Богатенков, вместе с мировой знаменитостью – челябинским метеоритом – угодивший в новую песню Владимира Шахрина, подарил основателю и бессменному лидеру группы «Чайф» рисунок-иллюстрацию к композиции.

Вот как охарактеризовал свою песню сам Владимир Шахрин: гуслярская, скоморошечья, духоподъёмная или просто уральская патриотическая.

В группе «Чайфа» в ВКонтакте исполнитель дал и пояснению к тексту композиции: «В сериале «Балабол» снимается актёр Константин Юшкевич, он из Екатеринбурга; Юра Богатенков, который нарисовал эти картинки, работает в музее, где хранится челябинский метеорит (в Государственном историческом музее Южного Урала – прим.). Макаровский мост в Екатеринбурге был недавно полностью переделан и реставрирован».

Запевая уральскую патриотическую, Владимир Шахрин предлагает слушателям «спросить у Богатенкова Юры про челябинский метеорит». При этом лидер «Чайфа» отмечает факт знакомства своего коллеги по творческому цеху с суперменом и поет о том, что Юрий Богатенков об этом молчит, так как давал подписку.

Песня получилась веселая, поклонники «Чайфа» ее оценили. Число просмотров видео, где Владимир Шахрин играет на гитаре, уже приближается к восьми тысячам (видео было размещено утром 17 ноября).

Вот что пишут послушавшие ее подписчики группы «Чайф» в ВКонтакте:

«Юморная песня. Столько ярких образов собрано. Респект автору и отдельная уважуха исполнителю. Очень много текста, целая история, где каждый услышит и увидит что-то свое, личное, родное»;

«Браво! Уралу - ура! Песня атас!»;

«Владимир Владимирович, спасибо за утреннее настроение! Слушала и смеялась до слез! Аллегории – супер»;

«Супер!»;

«Привет обожаемой малой Родине! Урал - мощь!»;

«Просто здорово! Класс! Спасибо».

А вот что рассказал агентству «Урал-пресс-информ» сам герой песни Юрий Богатенков: «Владимир Шахрин написал песню и прислал мне ее в Телеграм. Говорит: «Вот, послушай. Нормально?». Я говорю: «Нормально». Он: «Ну вот, хорошо». А потом я ему в шутку нарисовал сначала одну картинку, потом другую. Они все это выложили у себя на странице».

Интересно, что в один из приездов «Чайфа» в Челябинск Юрий Богатенков пытался заманить Владимира Шахрина в музей, однако личного знакомства рокера из Екатеринбурга и гостя из космоса, увы, не случилось, что не помешало лидеру «Чайфа» воспеть метеорит, а с ним заодно - и нашего замечательного музыканта Юрия Богатенкова, которому известно о небесном пейнтболе (супермен рассказал).