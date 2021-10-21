Челябинская область устанавливает рекорды по вакцинации от ковида, но число привитых еще мало

Челябинская область в четыре раза повысила темпы вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19, но пока число привитых остается еще слишком маленьким для формирования полноценного коллективного иммунитета.

«Сегодня мы фиксируем ежедневный рост количества вакцинируемых граждан. До введения обязательной вакцинации среднесуточные темпы составляли 2,5-3 тысячи человек, за сегодня новый рекорд – 12 тысяч вакцинированных. Вчера было чуть более 10 тысяч», - рассказала первый вице-губернатор Ирина Гехт.

Вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова 20 октября на совещании президента Владимира Путина с членами правительства назвала Челябинскую область в списке регионов с низким уровнем коллективного иммунитета.

«Наши цели, цели регионов – обеспечить достижение доли взрослого населения, имеющего иммунитет против COVID с учетом уже переболевших, не менее 80 процентов. На сегодняшний день в целом по стране этот показатель составляет чуть более 45 процентов», - доложила вице-премьер и озвучила девять худших регионов по этому показателю, в том числе и Челябинскую область.

Первый вице-губернатор Ирина Гехт согласна, что на сегодня в регионе действительно низкий уровень вакцинации. И поэтому пришлось вводить обязательную вакцинацию для отдельных категорий работников (с 11 октября). Это позволило значительно нарастить темпы вакцинации от ковида.

В области также расширено количество круглосуточных пунктов вакцинации. За последние сутки там привито 200 человек. «Люди и ночью подъезжают вакцинируются», - отметила Ирина Гехт.

Выросло число желающих привиться и в передвижных пунктах – торгово-развлекательных комплексах, на рынках, на железнодорожном вокзале. «В торгово-развлекательных комплексах стали появляться очереди из желающих поставить прививку», - констатировала первый замглавы региона.

Сегодня также могут вакцинироваться и иностранные граждане, находящиеся на территории области. Их прививают на базе второй поликлиники и ЧОККВД.

Ирина Гехт подчеркнула, что на сегодня область имеет достаточное количество вакцины от коронавирусной инфекции: «Вакцины сегодня в регионе достаточно – это порядка 400 тысяч доз. Из них порядка 60 тысяч – «Спутник Лайт», чуть более 20 тысяч – КовиВак и ЭпиВакКорона и большая часть – это «Спутник V», которым мы рекомендует вакцинироваться. Его эффективность достаточно высока. Кроме того, регион регулярно получает новые партии».

Сегодня президент Владимир Путин еще раз подчеркнул, что единственный способ остановить распространение заболевания и мутацию вируса - это только вакцинация.

«Повторю ещё раз: вакцина реально снижает риски заболевания или тяжёлых осложнений после болезни, угрозу смерти», - отметил глава государства

Глава государства призвал россиян активно прививаться, чтобы защитить себя, обезопасить здоровье своих родных.

«Вы знаете, я смотрю по своим близким людям, по своим друзьям – иногда даже, честно говоря, странно, эти разговоры являются странными. Я помню, в самом начале спрашиваю некоторых своих близких людей, однокурсников: «Ты привился?» Вопрос ко мне: «А ты привился?» Я говорю: «Нет пока». – «Я подожду, пока ты привьёшься». Хорошо, вот я привился, спрашиваю: «Ты привился?» – «Нет». – «Почему?» – «Ну, не знаю, подожду пока». Странно, люди с хорошим образованием, с научными степенями, я даже не понимаю, что происходит. А у нас надёжная, эффективная вакцина», - поделился Владимир Путин и добавил. - У нас только два способа пройти через этот период - переболеть или вакцинироваться. Но лучше вакцинироваться, зачем дожидаться болезни и её тяжёлых последствий?».