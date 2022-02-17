Челябинских школьников научат разделять мусор

Челябинские эко-активисты проведут в школах уроки. Ребятам расскажут, почему отходы нужно сдавать на переработку и как правильно их сортировать. Проект при поддержке Губернаторского гранта реализует общественная организация «Сделаем!». Волонтёры эко-движения уже на протяжении пяти лет проводят в Челябинске масштабные акции по сбору вторсырья «Разделяйка».

«Цель уроков - знакомство учеников школ с раздельным сбором отходов и в целом с темой экологии. Будем рассказывать, как про мировую экологическую ситуацию, так и про ситуацию в нашем городе. Дети очень легко и быстро впитывают информацию, а потом делятся ею с родителями, в итоге о «Разделяйке» и раздельном сборе узнаёт целая семья», - рассказал куратор проекта Ильдар Баймуратов.

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За год эко-активисты планируют провести около 300 уроков, в первую очередь для 5-11 классов. «Но, если интерес проявят начальные классы, детские сады, техникумы или вузы, им не откажем», - подчёркивают организаторы. Занятия проводятся с использованием видеоматериалов и элементов игры. Кроме того, школьники могут увидеть и подержать в руках реальные примеры продукции, которую изготовили из собранного челябинцами вторсырья.

Волонтёры предлагают не ограничиваться только теорией – при желании ребятам помогут в организации субботника или школьной акции «Разделяйка».

Пока в проекте всего три города - Челябинск, Копейск и Миасс. Эко-уроки уже прошли в челябинских школах №61 и №145, в процессе согласования – десятки запросов от учебных заведений Челябинска и Копейска.