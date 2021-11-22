Челябинский облсуд оставил депутата Заксобрания Армана Аракеляна под домашним арестом

Челябинский областной суд оставил депутата Законодательного Собрания региона Армана Аракеляна, обвиняемого в даче взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору, под домашним арестом.

Материал уголовного дела в отношении директора дорожной компании ООО «Дорстройгрупп» облсуд рассмотрел в апелляционном порядке сегодня, 22-го ноября, оставив без изменения постановление Центрального районного суда Челябинска от 12-го ноября текущего года, продлившего срок содержания подсудимого под домашним арестом до 17-го января 2022-го года.

В удовлетворении ходатайства стороны защиты об изменении действующей меры пресечения на залог судом вышестоящей инстанции было отказано.

«Сторона защиты в апелляционной жалобе просила постановление районного суда отменить, избрать Аракеляну меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества», - сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда, напомнив, что органами предварительного следствия он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 291 УК РФ.

Напомним, по версии следствия, в 2019 году группа лиц, включая Армана Аракеляна, дала взятку в виде оргтехники на сумму более 185-ти тысяч рублей двум сотрудникам организации, контролировавшей ведение дорожных работ, за непринятие мер по выявленным нарушениям при выполнении дорожных работ на федеральной трассе.

Ранее защитники Аракеляна уже не раз пытались добиться изменения ему меры пресечения с домашнего ареста на залог.