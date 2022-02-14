14.02.2022
Соучаствующее проектирование: Дом архитектора приглашает челябинцев к обсуждению велосипедной инфраструктуры
14.02.2022
В Челябинске курьер по доставке продуктов избил прохожего
14.02.2022
В Челябинской области завершились Всероссийские соревнования по фристайлу
14.02.2022
Челябинскстат назвал самый популярный у женихов и невест месяц ушедшего года
14.02.2022
«Динамо-Уралочка» сохраняет первое место на чемпионате России по водному поло
14.02.2022
РМК инвестировала в обновление коркинской «Березки» 235 миллионов
Число безработных в Челябинской области существенно сократилось
26.01.2022
В Магнитогорске рекордно низкая безработица
17.12.2021
В Челябинске численность безработных снова начала снижаться
03.12.2021
В Челябинской области уровень безработицы снизился ниже доковидного уровня
26.11.2021
В Челябинске выросло число безработных
Ольга Селезнёва: Мы привыкли всё исполнять с нашим русским «Эх!» - от души
14.02.2022
Не сделал Куляшов, не сделает и Ксензов: двустороннему движению на Советской и Пушкина не бывать
11.02.2022
Южноуральцев предупреждают об ухудшении погодных условий
10.02.2022
Челябинскому бору теперь угрожает метро: общественники выступают против новой станции
09.02.2022
Челябинский городской бор: застроить нельзя запретить
09.02.2022