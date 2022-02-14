Число безработных в Челябинской области существенно сократилось

Уровень официально регистрируемой безработицы в Челябинской области в 2021 году сократился в три раза и к концу года составила 1,1%. На сегодня работу через центры занятости ищет около 18 тысяч жителей.

По данным главного управления по труду и занятости населения области, по состоянию на 11 февраля 2022 года в регионе зарегистрировано 17 тысяч 963 безработных граждан, уровень безработицы – 0,97%.

На первое февраля на учете в центрах занятости состояло 18 тысяч 139 безработных, на начало 2022 года – 20 тысяч 889 человек (уровень безработицы – 1,13%), на первое февраля 2021 года – 55 тысяч 727 безработных (уровень – 2,97%).

По данным мониторинга, представленным в телеграм-канале КСП, самые низкие показатели регистрируемой безработицы на сегодня фиксируются в Челябинске и Магнитогорске (по 0,7%), Копейске и Златоусте (по 1%) и Кыштыме (1,1%).

Самый высокий в области уровень безработицы отмечается в Брединском (7,6%), Кизильском (4,7%), Нязепетровском (4,4%) и Октябрьском районах (4,4%).

Напомним, с начала пандемии в регионе начали существенно ухудшаться показатели занятости и безработицы. В апреле 2020 года уровень безработицы вырос с 1,3% до 2%. В октябре достиг пика – 4,92%.

Президент РФ Владимир Путин поручил руководителям всех субъектов обеспечить к четвертому кварталу 2021 года восстановление численности занятого населения до уровня 2019 года. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заверил главу государства, что его поручение будет выполнено досрочно и поставил главам муниципальных образований и профильным службам регионального уровня задачу вернуть ситуацию с безработицей на доковидный уровень к октябрю 2021 года. Регион вернулся к доковидному уровню по безработице уже в августе.

По данным Челябинскстата, на сегодня численность занятого населения в области составляет один миллион 771,9 тысячи человек или 99,6 % от допандемического уровня (тогда было зарегистрировано один миллион 779,5 тысячи человек).