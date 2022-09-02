Два челябинских перекрестка второго сентября для электротранспорта не закроют

Движение троллейбусов через перекресток проспекта Ленина и улицы 3-го Интернационала закрыто не будет, сообщает сегодня, второго августа, «ЧелябГЭТ». Троллейбусные маршруты будут работать в обычном режиме.

Напомним, ранее сообщалось, что с 21-го часа второго сентября до шести утра пятого сентября в связи с ремонтом теплотрассы движение общественного транспорта на пересечении улицы 3-го Интернационала с проспектом Ленина будет прекращено.

Также «ЧелябГЭТ» сообщил, что закрытие движения трамваев через перекресток Копейского шоссе и улицы Гагарина в Ленинском районе переносится. Дата закрытия будет озвучена дополнительно.

Движение электротранспорта на данном участке планировалось закрыть с полуночи второго сентября до шести утра пятого сентября в связи ремонтом трамвайных путей.