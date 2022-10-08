Итоги недели Челябинска и Челябинской области (с 03.10.2022 по 07.10.2022)

В Челябинске включили отопление. Во все социальные объекты и почти во все дома Челябинска пришло тепло. Однако жителям некоторых домов не повезло – от их домов отказались управляющие компании. Глава Челябинска Наталья Котова попросила взять ситуацию на особый контроль.

Начальник ГУ МВД Челябинской области Михаил Скоков представил нового руководителя по Кусинскому району. Им стал майор Максим Кузнецов. Представляя нового руководителя, Михаил Скоков подчеркнул, что авторитет, который завоевал Максим Кузнецов среди коллег в кусинской полиции, был одними из факторов при принятии решения о его назначении.

40 человек представят Челябинскую область на международных Летних Играх паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Игры по легкой атлетике стартовали в Сочи 3 и продлятся до девятого октября. Всего участниками соревнований станут более 10000 спортсменов из России, Армении, Белоруссии, Германии, Грузии, Казахстана, Мали, Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана и Эритреи.

Суд Центрального района города Челябинска вынес приговор подельнику Чернобровина. Приговором суда заместитель начальника регионального отделения Пенсионного фонда Александр Орехов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью шестой статьи 290 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года со штрафом в размере 2700000 рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ведущий солист челябинского театра оперы и балета имени Глинки Кубаныч Шамакеев принял участие в гала-концерте X фестиваля балета в московском Кремле. Как отметили в театре данное событие признано одним из самых значимых танцевальных фестивалей мира.

Двое сотрудников Государственного исторического музея Южного Урала отправились в зону проведения специальной военной операции. Один – тот, что постарше (ему за сорок), ушел добровольцем, второго (моложе сорока) призвали в рамках частичной мобилизации. Обоих работников музея провожали всем коллективом. Провожали с любовью и теплотой. Коллеги очень ждут героических мужчин обратно – живыми и здоровыми, целыми и невредимыми, желая, чтобы им сопутствовала удача.

В Челябинске дан старт проекту строительства межуниверситетского кампуса. Проект «Межуниверситетский кампус мирового уровня в Челябинской области» предполагает создание и последующую эксплуатацию объектов для размещения обучающихся и профессорско-преподавательского состава, научно-образовательных и спортивных объектов. Реализация проекта будет осуществляться с применением механизмов государственно-частного партнерства, сообщили в пресс-службе ВТБ.

Депутаты Заксобрания Челябинской области одобрили изменения в региональный закон «О транспортном налоге» в целях реализации политики развития в регионе электрического автотранспорта. До конца 2025 года в Челябинской области планируется создать более чем 150 зарядных станций.

Чесменским полицейским пришлось стрелять по колесам. Чтобы задержать водителя, управлявшего автомобилем в нетрезвом состоянии. полицейским пришлось применить табельное оружие.

Мобилизованные парни из Уйского района Челябинской области обратились к землякам с просьбой о помощи. Южноуральцы, отправившиеся в зону СВО написали о том, что им необходимы квадрокоптер, коллиматорные прицелы и подствольные гранатометы. Обмундирование 28 уйских парней повысит их шансы выстоять при выполнении боевых задач.