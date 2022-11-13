Итоги недели Челябинска и Челябинской области (с 07.11.2022 по 13.11.2022)

Представляем вниманию наших читателей итоги и значимые события прошедшей недели.

Неделя для челябинских пешеходов началась с перового гололеда. Первое испытание коммунальных служб зимним ненастьем стало одной из главных тем минувшего понедельника.

Глава региона поручил провести проверки во всех коммерческих объектах после трагедии в Костромской области, где в результате возгорания в кафе погибли посетители. Осмотр всех объектов коммерческой недвижимости Челябинской области на предмет соблюдения правил пожарной безопасности будет проведен несмотря на действующий мораторий на проведение проверок малого и среднего бизнеса.

Челябинский драматург Егор Черлак попал в число финалистов Всероссийского конкурса коротких пьес «Монодрама-2022». Пьесу «Киборг лапал гробик» жюри включило в шорт-лист конкурса.

Проект бюджета Челябинской области на будущий год внесен на рассмотрение в Законодательное собрание региона. В бюджете на 2023 году будут сохранены все социально-значимые и инвестиционные расходы, а также поддержка муниципалитетов.

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль происшествие с челябинской девочкой из маршрутки. Напомним, что третьего ноября в Челябинске пассажир микроавтобуса вытолкнул из салона двух подростков, 13-летняя девочка при падении получила травму головы.

Полицейские Челябинской области отметили профессиональный праздник - День сотрудника органов внутренних дел МВД России. Торжественное мероприятие по случаю праздничной даты состоялось в главном управлении МВД России по Челябинской области.

Владимир Шамне покинул пост заместителя главы Челябинска Натальи Котовой по строительству. Теперь экс-заместитель будет заместителем главы Калининского района Сергея Колесника в вопросах благоустройства.

Были подведены результаты аукциона по строительству ледового городка в Челябинске. Единственный участник аукциона признан и его победителем. Рыбное царство у подножия каменного Ильича обойдется Челябинску в десять миллионов.

Бойцы магнитогорского ОМОН «Сталь» управления Росгвардии по Челябинской области (участники СВО) передали слова благодарности горожанам за их поддержку и помощь. Они встретили земляков из магнитогорской общественной организации «Ветеранов Афганистана и Чечни», доставлявших гуманитарные грузы для жителей ДНР, ЛНР, и мобилизованных.

В пятницу, 11 ноября, ранним утром пригородный поезд «Орлан» отправился в первый рейс по маршруту Челябинск – Екатеринбург. Рельсовый автобус «Орлан» отправился в путь с челябинского пригородного вокзала в шесть часов 50 минут. На первый рейс были проданы 105 билетов.