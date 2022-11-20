Итоги недели Челябинска и Челябинской области (с 14.11.2022 по 20.11.2022)

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Студентка златоустовского медицинского техникума Ксения Гайнетдинова стала победителем конкурса «
20.11.2022

Студентка медтехникума Златоуста стала обладательницей одного миллиона рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Управление архитектуры Челябинска опубликовало
19.11.2022

Проект КРТ опубликовало управление архитектуры Челябинска

Территорию возле Каширинского рынка будут развивать без участков с гаражами, АЗС и подстанцией
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
На Землю сегодня, 19 ноября, упал астероид, сообщает группа «AstroAlert/ Наблюдательная астрономи
19.11.2022

В сети уже появились видео последствий вхождения небесного тела в атмосферу

На Землю упал астероид
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
За успехи в области цифровой трансформации телеиндустрии государственную награду получила  с
19.11.2022

Челябинка Наталья Дикова награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством"
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.11.2022

Житель Троицка запугивал и грабил екатеринбуржцев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.11.2022

В Челябинске из-за горящего дивана погибли три человека
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.11.2022

В Челябинске по весне могут появиться урны-контейнеры из сосны с откидными крышками
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.11.2022

Сергей Миронов: МАГАТЭ себя дискредитировало, Россия должна сохранить контроль над Запорожской АЭС
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.11.2022

Челябинцы обсуждают результаты благоустройства территории возле «Юности»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.11.2022

На трассе М-5 в Ашинском районе в ДТП погиб водитель автобуса, пассажиры в больнице
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20.11.2022 14:01
Фото: Валерий Иванов 2010 год

Итоги недели Челябинска и Челябинской области (с 14.11.2022 по 20.11.2022)

Знакомим наших читателей с главными и значимыми событиями нашего региона за прошедшую неделю.

Комитет социальной политики Челябинска принял уже 1200 заявлений на получение. единовременной выплаты детям мобилизованных горожан в размере двадцати тысяч рублей. Такую цифру в понедельник, 14 ноября, на аппаратном совещании в мэрии озвучил заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев. Прием данных заявлений, стартовавший 20 сентября в Челябинске, продолжается.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и подрядчик строительства метротрамвая в Челябинске гендиректор АО «Моспроект-3» Анна Меркулова определили план работ под землей.  Напомним, что на реализацию проекта регион получил инфраструктурный бюджетный кредит. Запланирована покупка 32 специальных трехсекционных вагонов. «Технические требования к метротрамвайным вагонам определены, - отметил губернатор. - Мы рассчитываем на то, что эти вагоны также будут производиться на территории Челябинской области - на Усть-Катавском вагоностроительном заводе».

На областном сборном пункте «Челябинск – Южный», 15 ноября, состоялась первая отправка призывников на армейскую службу. Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в областном военкомате, около семидесяти южноуральских призывников, будут нести службу в войсках Национальной гвардии и более двух десятков – в воинских частях Западного военного округа.

Городу Златоусту присвоено почетное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести» за значительный вклад жителей в достижение победы в Великой Отечественной войне. Соответствующий Указ подписал президент Владимир Путин 15 ноября 2022 года. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Златоуст – третий город в Челябинской области, удостоенный этого почетного звания РФ.

17 ноября в Магнитогорске полицейский пришел на помощь грудному ребенку, истекавшему кровью, - ножевые ранения грудничку нанес его собственный отец. Майор полиции Николай Морозов первым оказался на месте происшествия. Обезвредив подозреваемого, участковый увидел раненого младенца в коляске. Поняв, что рана на шее ребенка смертельно опасна, полицейский принял все необходимые меры для спасения грудничка. 19 ноября главный полицейский Челябинской области Михаил Скоков принял решение поощрить участкового из Магнитогорска Николая Морозова за спасение трехмесячного малыша.

Национальный парк «Зигальга» (Катав-Ивановский район, Челябинская область) отметил третий день рождения. Нацпарк занимается экологическим просвещением и развивает инфраструктуру. В минувшем сезоне на территории парка-именинника обустроили два новых маркированных маршрута: 21-километровый - из Верх Катава до Александровки и 16-километровый - из Верх Катава до горы Поперечной.

Возле памятника Ленину высадили новые деревья. Новые ели на челябинской площади Революции, которые высадили по обе стороны памятника вождю мирового пролетариата взамен старых и угнетенных, будут три года находиться на гарантии.

Юрий Гагарин, челябинский АНГЕЛ, в эти снежные ноябрьские дни находился на родной земле – в столицу Южного Урала командир батальона «Апостол» приехал в краткосрочный отпуск. В своем очень маленьком отпуске комбат нашел – спасибо ему – время, чтобы по нашей просьбе заглянуть в редакцию агентства «Урал-пресс-информ», и ответить на огромное число вопросов наших читателей.

Алексей Текслер подписал постановление правительства региона, о том, что переселенцы из Херсонской в Челябинскую область получат по 100 тысяч рублей. Жители Херсонской области, которые вынужденно и в экстренном порядке переселились в Челябинскую область, получат единовременную выплату на приобретение имущества и социальную выплату на покупку жилья.

19 и 20 ноября в учебно-спортивном комплексе «Манеж» Уральского государственного университета физической культуры прошли международные соревнования по дзюдо памяти Григория Веричева. Они собрали около 250 сильнейших дзюдоистов из семи стран. В Челябинск приехали ведущие дзюдоисты России, Таджикистана, Узбекистана, Республики Беларусь, Монголии, Индии и Израиля

Студентка златоустовского медицинского техникума Ксения Гайнетдинова стала победителем конкурса «Большая перемена» - 2022. Она получила приз в размере одного миллиона рублей. Выигрыш ей можно будет потратить на образование, саморазвитие или запуск стартапа.

Автор: Алина Быкова
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с челябинцем Юрием Гагариным. На Донбас
20.11.2022

Текслер встретился с "Ангелом"
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Студентка златоустовского медицинского техникума Ксения Гайнетдинова стала победителем конкурса «
20.11.2022

Студентка медтехникума Златоуста стала обладательницей одного миллиона рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Управление архитектуры Челябинска опубликовало
19.11.2022

Проект КРТ опубликовало управление архитектуры Челябинска

Территорию возле Каширинского рынка будут развивать без участков с гаражами, АЗС и подстанцией
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
На Землю сегодня, 19 ноября, упал астероид, сообщает группа «AstroAlert/ Наблюдательная астрономи
19.11.2022

В сети уже появились видео последствий вхождения небесного тела в атмосферу

На Землю упал астероид
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
За успехи в области цифровой трансформации телеиндустрии государственную награду получила  с
19.11.2022

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19.11.2022 21:53

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19.11.2022 18:13

В Челябинске по весне могут появиться урны-контейнеры из сосны с откидными крышками

19.11.2022 17:48

Сергей Миронов: МАГАТЭ себя дискредитировало, Россия должна сохранить контроль над Запорожской АЭС

19.11.2022 17:16

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19.11.2022 15:08

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17.11.2022 12:25

Челябинские экоактивисты снова раскритиковали озеленение проспекта Комарова

17.11.2022 12:17

В Челябинской области растет заболеваемость коронавирусной инфекцией

17.11.2022 12:10

Сергей Васильев: Я младше Челябинска на 200 лет

17.11.2022 12:05

Челябинская область чествует лучшего молодого библиотекаря России

17.11.2022 11:41

Два старинных здания на челябинской Кировке включили в госреестр охраны ОКН

17.11.2022 10:58

В Челябинске построят новую трамвайную линию от вокзала до Гагарина

17.11.2022 10:54

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за босого мальчика в Южноуральске

17.11.2022 10:48

Представитель ММК презентовал в столице новые виды продукции комбината для автопрома

17.11.2022 10:37

Алексей Белкин – о предновогодних рейдах лесоохраны Челябинской области

17.11.2022 09:33

Челябинский АНГЕЛ: Верьте нам, простым солдатам, – мы стоим и будем стоять

16.11.2022 20:48

В шести городах Челябинской области объявлены НМУ

16.11.2022 20:35

В Челябинской области в ночь на четверг подморозит, днем – чуть теплее и без осадков

16.11.2022 18:53

Анонсы событий и мероприятий на 17 ноября (18+)

16.11.2022 18:48

«Орлан», курсирующий между Челябинском и Екатеринбургом, временно заменит его предшественник

16.11.2022 17:55

Госдума и Совет Федерации одобрили закон о едином детском пособии

16.11.2022 17:25

Южно-Уральский государственный институт искусств принимает поздравления с 87-летием

16.11.2022 16:59

Гостям «Пятерочки» вручат сертификаты за покупки

16.11.2022 16:57

За ловлю сиговых рыб привлекут шесть браконьеров в Челябинской области

16.11.2022 16:35

В Воронежской области в аварии погибли два южноуральца

16.11.2022 16:26

Челябэнерго подключили к электросетям ещё девять ФАПов в Челябинской области

16.11.2022 16:16

После вмешательства прокуратуры сироте дали квартиру

16.11.2022 16:09

В 2023 году Челябинская агломерация получит 168 троллейбусов, 74 трамвая и 30 автобусов

16.11.2022 15:45

В соцсетях обсуждают повышение тарифов и дивиденды «Газпрома»

16.11.2022 15:27

Переселенцы из Херсонской в Челябинскую область получат по 100 тысяч рублей и соцвыплату на жилье

16.11.2022 14:28

В Челябинской области растет число заболевших ОРВИ

16.11.2022 14:24

Книги южноуральских авторов стали доступны в новой цифровой библиотеке МТС

16.11.2022 14:06

Подробности появления босого мальчика в банке Южноуральска

16.11.2022 13:58

Первая жертва холодов

16.11.2022 13:44

В Челябинске пройдет акция #ЧУДОсНХТ

16.11.2022 13:30

Челябинская область начнет культурное сотрудничество с Республикой Беларусь