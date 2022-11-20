Итоги недели Челябинска и Челябинской области (с 14.11.2022 по 20.11.2022)

Знакомим наших читателей с главными и значимыми событиями нашего региона за прошедшую неделю.

Комитет социальной политики Челябинска принял уже 1200 заявлений на получение. единовременной выплаты детям мобилизованных горожан в размере двадцати тысяч рублей. Такую цифру в понедельник, 14 ноября, на аппаратном совещании в мэрии озвучил заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев. Прием данных заявлений, стартовавший 20 сентября в Челябинске, продолжается.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и подрядчик строительства метротрамвая в Челябинске гендиректор АО «Моспроект-3» Анна Меркулова определили план работ под землей. Напомним, что на реализацию проекта регион получил инфраструктурный бюджетный кредит. Запланирована покупка 32 специальных трехсекционных вагонов. «Технические требования к метротрамвайным вагонам определены, - отметил губернатор. - Мы рассчитываем на то, что эти вагоны также будут производиться на территории Челябинской области - на Усть-Катавском вагоностроительном заводе».

На областном сборном пункте «Челябинск – Южный», 15 ноября, состоялась первая отправка призывников на армейскую службу. Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в областном военкомате, около семидесяти южноуральских призывников, будут нести службу в войсках Национальной гвардии и более двух десятков – в воинских частях Западного военного округа.

Городу Златоусту присвоено почетное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести» за значительный вклад жителей в достижение победы в Великой Отечественной войне. Соответствующий Указ подписал президент Владимир Путин 15 ноября 2022 года. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Златоуст – третий город в Челябинской области, удостоенный этого почетного звания РФ.

17 ноября в Магнитогорске полицейский пришел на помощь грудному ребенку, истекавшему кровью, - ножевые ранения грудничку нанес его собственный отец. Майор полиции Николай Морозов первым оказался на месте происшествия. Обезвредив подозреваемого, участковый увидел раненого младенца в коляске. Поняв, что рана на шее ребенка смертельно опасна, полицейский принял все необходимые меры для спасения грудничка. 19 ноября главный полицейский Челябинской области Михаил Скоков принял решение поощрить участкового из Магнитогорска Николая Морозова за спасение трехмесячного малыша.

Национальный парк «Зигальга» (Катав-Ивановский район, Челябинская область) отметил третий день рождения. Нацпарк занимается экологическим просвещением и развивает инфраструктуру. В минувшем сезоне на территории парка-именинника обустроили два новых маркированных маршрута: 21-километровый - из Верх Катава до Александровки и 16-километровый - из Верх Катава до горы Поперечной.

Возле памятника Ленину высадили новые деревья. Новые ели на челябинской площади Революции, которые высадили по обе стороны памятника вождю мирового пролетариата взамен старых и угнетенных, будут три года находиться на гарантии.

Юрий Гагарин, челябинский АНГЕЛ, в эти снежные ноябрьские дни находился на родной земле – в столицу Южного Урала командир батальона «Апостол» приехал в краткосрочный отпуск. В своем очень маленьком отпуске комбат нашел – спасибо ему – время, чтобы по нашей просьбе заглянуть в редакцию агентства «Урал-пресс-информ», и ответить на огромное число вопросов наших читателей.

Алексей Текслер подписал постановление правительства региона, о том, что переселенцы из Херсонской в Челябинскую область получат по 100 тысяч рублей. Жители Херсонской области, которые вынужденно и в экстренном порядке переселились в Челябинскую область, получат единовременную выплату на приобретение имущества и социальную выплату на покупку жилья.

19 и 20 ноября в учебно-спортивном комплексе «Манеж» Уральского государственного университета физической культуры прошли международные соревнования по дзюдо памяти Григория Веричева. Они собрали около 250 сильнейших дзюдоистов из семи стран. В Челябинск приехали ведущие дзюдоисты России, Таджикистана, Узбекистана, Республики Беларусь, Монголии, Индии и Израиля

Студентка златоустовского медицинского техникума Ксения Гайнетдинова стала победителем конкурса «Большая перемена» - 2022. Она получила приз в размере одного миллиона рублей. Выигрыш ей можно будет потратить на образование, саморазвитие или запуск стартапа.