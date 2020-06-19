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Голосуем за поправки!

Изменения в Конституцию РФ станут продолжением инициатив государства по поддержке семьи и детей

Фото: 
Валерий Иванов
Общество
Сегодня, 19:15
Автор: 
Евгения Александрова

Изменения в Конституцию РФ, касающиеся защиты семейных ценностей и всестороннего развития подрастающего поколения, за которые россиянам предлагается проголосовать первого июля, станут логическим продолжением инициатив государства по поддержке семьи и детей.

Так считает председатель челябинской региональной общественной организации "Совет родителей обучающихся и воспитанников образовательных учреждений Челябинской области" Елена Сыркина. По ее мнению, голосовать за поправки нужно, ведь "на уровне ценностей и смыслов ими закрепляется ответственность государства за безопасность и благополучие семьи".

"Первое - это даст семье больше независимости и возможности увереннее планировать свое будущее. Социальные инициативы в рамках проектов "Демография", "Образование", федеральной программы "Десятилетие детства" получат свое логическое продолжение. Второе - все нормативные акты и законы будут рассматриваться с точки зрения приоритетов, закрепленных в Конституции. Третье -  общество получает сигнал о тех ориентирах, вокруг которых будет выстраиваться государственная политика", - отметила Елена Сыркина.

Аналогичной позиции придерживается и главный врач ФГБУ "Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии" министерства здравоохранения Российской Федерации Олег Лукин, являющийся отцом четверых детей и считающий, что семья - это всегда главная ячейка общества.

"Я бы коснулся вопросов всего блока, касающегося семейных ценностей. Во-первых, это основное понятие брака как союза мужчины и женщины. Во-вторых, обязанности детей по отношению к пожилым родителям. И, в-третьих, закрепление обязательств государства в отношении детей, потерявших родителей", - прокомментировал Олег Лукин.

О важности поправок в три статьи Конституции РФ (67.1; 72; 114) сказал и другой многодетный отец Челябинска - начальник главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Владислав Смирнов.

Он отметил, что "семья как институт общества испытывает серьезные испытания - поправки устанавливают и выделяют как общественные, так и государственные приоритеты по воспитанию подрастающего поколения".

"Совместным усилиям государства и общества в сохранении института семьи и развитии детей (в любой, в том числе и в негативной жизненной ситуации у ребенка) члены семьи становятся обязаны заботиться друг о друге на протяжении всей жизни, а государство становится обязанным поддерживать семьи - принятие этой формулы общественного взаимодействия откроет новую страницу в развитии социальной политики, ее нормативной базы и восстановлении семейных ценностей в обществе", - подчеркнул Владислав Смирнов.

Президент автономной некоммерческой организации "Союз родителей", член Общественной палаты Челябинской области и мама троих детей Оксана Кирюшина считает, что поправки Конституции оправданы новыми потребностями общества и приоритетов государства. На ее взгляд, социальные гарантии для защиты семьи и детства, отраженные в поправках Конституции, являются одними из самых важных.

Так, поправка к статье 72 (пункт ж.1), по мнению Оксаны Кирюшиной, позволит защитить семью и интересы института семьи от влияния внешних факторов, от новых культур из других стран, закрепить понятие, что брак - это союз мужчины и женщины: не "папа, папа, я" и не "мама, мама, я", а именно - "папа, мама, я". 

"Конечно, эта поправка вызывала много разных споров. Наше государство толерантно ко всем людям, вне зависимости от национальности, пола и сексуальных предпочтений. Но если мы не закрепим в главном документе, что брак - это союз мужчины и женщины, то в будущем можем дать лазейку для продвижения гомосексуализма в нашей стране. Развитие каждой семьи и развитие нашей страны зависит от сохранения традиций!" - уверена Оксана Кирюшина.

Остановилась эксперт и на поправке, касающейся защиты отцовства. 

"К сожалению, в нашей стране права матери защищены больше, ранг матерей выше, чем отцов. И даже бывают случаи, когда дети переходят на воспитание бабушке по утере матери, и это при нормальном отце! Данная поправка позволит расширить объем прав отцов", - отметила Оксана Кирюшина.

Статья 67.1, в которой говорится о детях как о важнейшем приоритете государственной политики России, по словам эксперта, позволит эффективнее развивать и создавать условия для развития детей, а также создавать условия для развития семейно-ориентированной среды в регионах в сотрудничестве государства и общественных организаций. 

"Семейно-ориентированная среда - это среда, где для каждой семьи в доступном режиме существуют информационно-консультационные центры по юридическим, правовым, психологическим и другим вопросам, площадки для общения семей и проведения семейных и детских мероприятий (как альтернатива ТРК), методические центры для повышения родительской компетентности, центры возрождения семейной культуры и традиций, вещевые склады и возможность проживания для семей в трудной жизненной ситуации и так далее. Повторю, все это, как в территориальной, так и ценовой доступности для каждой семьи - как благополучной, так и неблагополучной. Как для семей со здоровыми детьми, так и для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями", - подчеркнула Оксана Кирюшина.

Также данная поправка, по ее словам, закрепляет за государством обязанности по уходу и воспитанию детей, оставшихся без попечения родителей, и детей-сирот. 

"В данном случае при смене власти и обстоятельств, то есть несмотря ни на что, такие дети всегда, даже когда им исполнится 18 лет, будут поддерживаться государством", - заявила президент "Союза родителей".

Напомним, голосовать за поправки в Конституцию РФ можно начиная с 25-го июня по первое июля любым удобным способом: очно, на любом избирательном участке; дистанционно, через портал госуслуг; на дому. Южноуральцев заверяют, что голосование будет безопасным - всех голосующих обеспечат необходимыми средствами индивидуальной защиты, чтобы исключить вероятность заражения коронавирусом.

 

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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