Как будет работать городской транспорт в Челябинске и Копейске на Радоницу

Жителям Челябинска рассказали, как будет работать городской общественный транспорт на Радоницу, 25 апреля, и в предстоящие выходные.

В субботу и воскресенье, 22 и 23 апреля, на Градское кладбище можно будет добраться на автобусе №94 (отходит с Чичерина). Автобусы будут ходить в период с 10 до 18 часов каждые 15 минут.

На Преображенское кладбище будут следовать так же отходящие с Чичерина автобусы 95-го маршрута – с 09.30 до 18.30 каждые 60 минут.

В Родительский день, 25 апреля, на Градское кладбище будут ходить автобусы 94-го маршрута «Чичерина – Градский прииск» - с 9 до 19 часов, каждые шесть-12 минут.

На Преображенское кладбище челябинцы смогут добраться на автобусе №95, который будет развозить горожан с 9 до 19 часов каждые 15-30 минут.

Как отмечает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт», посадка на автобусы №94 и №95 на Чичерина будет осуществляться на платформе за трамвайным кольцом.

Подробное расписание будет размещено здесь.

В Копейске на Радоницу, 25 апреля, на кладбище в поселке Горняк жители смогут добраться на автобусе, выезжающем с автовокзала. Автобус до кладбища будет ходить с 9 часов 30 минут до 20 часов 30 минут каждые 10-15 минут.

В 11 часов на это кладбище пойдет автобус от храма Святого Сергия Радонежского.

Навестить могилки своих близких на Старокамышинском кладбище копейчане смогут на автобусе маршрута «Автовокзал - Железнодорожный - Старокамышинское кладбище - Старокамышинск», который будет работать с 9 до 18 часов (отправление каждые 30 минут).

Автобус десятого маршрута будет останавливаться напротив кладбища в поселке Шахты №201.