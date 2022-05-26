Как и обещал: челябинский Айболит везет помощь диким и домашним животным Донбасса

Известный в России и за ее пределами челябинский ветеринар, зоозащитник Карен Даллакян, которого за его добрые дела нередко называют доктором Айболитом, везет на Донбасс гуманитарную помощь. Получатели – дикие и домашние животные Донецкой и Луганской Народных Республик.

Вместе с руководителем фонда зоозащиты «Спаси меня», в котором Карен Вачганович и его помощники занимаются реабилитацией диких животных и птиц, в благородной миссии участвуют представители «Зеленой альтернативы».

Вчера, 25-го мая, в телеграм-канале данной партии было опубликовано небольшое видео с Кареном Даллакяном с территории Ростовского зоопарка. Челябинский зоозащитник показал процесс загрузки гуманитарного груза для животных Донбасса.

Он отметил, что здесь много сборных кормов – как для собак и кошек, так и для диких адресатов - обитателей зоопарков, которые Карен Даллакян и партия «Зеленая альтернатива» обязательно доставят адресатам в населенных пунктах ДНР и ЛНР.

«Радует тот факт, что здесь есть даже сборные корма, собранные детьми из разных школ большой России», - сказал Карен Вачганович, улетевший в командировку 23-го мая, о чем он сообщал в своем телеграм-канале.

Таким образом, Карен Даллакян сдержал слово, данное во время его первого визита на Донбасс, о результатах которого агентство «Урал-пресс-информ» писало в данной статье.

Напомним, в апреле этого года наш доктор Айболит побывал в зоопарке Мариуполя, куда были доставлены корма для животных, ветеринарные препараты, строительные материалы, генераторы.

Рассказывая о своей поездке в Мариуполь челябинским журналистам (это был конец апреля), Карен Даллакян заявил, что следующий этап его миссии – оказание помощи собакам и кошкам Донбасса, брошенным, лишившимся дома, хозяев.