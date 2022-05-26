26.05.2022
В челябинском театре драмы открылась «денежная» выставка
26.05.2022
Уровень коллективного иммунитета снижается, а регионы перестали заказывать вакцины от ковида
26.05.2022
Бывший контрактник из Челябинской области признан должником минобороны РФ
26.05.2022
В Челябинской области завершилась Универсиада вузов
26.05.2022
На месте бывшего завода АМЗ в Челябинске построят жилые дома и социальные объекты
26.05.2022
КСП Челябинской области: Ключевая ставка может снизиться до 12%
Как и обещал: челябинский Айболит везет помощь диким и домашним животным Донбасса
26.05.2022
Бывший посол Ватикана в США: Москва сегодня принимает на себя роль Катехона перед миром, как препятствие антихристу
25.05.2022
Владимир Путин дал ряд поручений по итогам посещения госпиталя Минобороны
25.05.2022
Путин посетил военный госпиталь, где проходят лечение раненые в ходе спецоперации военные
25.05.2022
Первые пять иностранных судов отправились по домам из порта Мариуполя
Апелляционный суд отказал челябинским экоактивистам в иске о стройке рядом с бором
25.05.2022
Дольщики Копейска обратились к Путину: Покупали квартиры, а получили офисы
25.05.2022
Судьба замороженного конгресс-холла в Челябинске пока не определена, а ХП еще работает
24.05.2022
Где могут бесплатно полечить зубы дети и взрослые челябинцы
24.05.2022
Челябинская плотина нуждается в снижении транспортной нагрузки
23.05.2022