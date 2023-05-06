Карманные часы напомнили о времени рождения ЧТЗ

Наверное, эти карманные часы смогут со временем занять свое место в экспозиции музея ЧТЗ.

Пока же эта история только разворачивается, и что стоит подчеркнуть - накануне 90-летнего юбилея Челябинского тракторного завода.

На днях в музей позвонил из Москвы внук одного из первостроителей тракторного завода. Представился: Андрей Владимирович Мельников. Сказал, что он внук Ивана Константиновича Мельникова.

«Скоро будет 90-летний юбилей ЧТЗ. Возможно, заинтересует моя находка в семейном архиве – дедовские карманные часы, которыми он был награжден в июне 1933 года, то есть как раз во время рождения тракторного завода в Челябинске», - сказал Андрей Владимирович.

Он сфотографировал часы и надпись на них: «Лучшему ударнику тов. Мельникову И. К. за пуск Челябинского тракторного завода». И дата: первое июня 1933 года. Как известно, эта дата считается днем рождения ЧТЗ.

Внук также прислал по электронной почте фотографию своего деда. Узнал адрес музея, на который он хотел отправить дедовские часы.

К сожалению, работникам музея он более подробно рассказать историю часов не смог, просто сам не знал, а узнать, сказал, уже не у кого в семье.

Наверное, Иван Мельников был не единственным, кто был в тот исторический день награжден такими карманными часами, но такого раритета в музее завода еще не было.

О чем напомнила эта история, которая еще не закончилась? О том, что многого мы не знаем, что дело сохранения истории – дело живое и сулящее немало интересных открытий.

А еще о том, что стоит поинтересоваться семейными реликвиями, которые могут «вписать» семейную историю в историю великих строек и событий своей страны.

Так произошло с этими часами. Неважно, смогут ли они показывать текущее время сегодняшнего дня. Важно другое – они «оттуда», из тех лет строительства и пуска Челябинского тракторного завода.

Они – ожившая история.