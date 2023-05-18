Консультация юриста: правомерен ли обед на рабочем месте

На вопрос отвечает технический инспектор труда Федерации профсоюзов Челябинской области Степан Горбунов.

– У меня восьмичасовой рабочий день, я офисный работник. Комнаты для приема пищи у нас на работе нет, а хранить и принимать пищу запрещено по должностным инструкциям. До ближайшей столовой идти более 20 минут, перерыва для этого не хватает. Законен ли в таком случае запрет работодателя на прием пищи на рабочем месте?

– Работодатель вправе запретить прием пищи на рабочем месте, если работнику предоставляется перерыв для отдыха и питания.

Время и продолжительность перерыва устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка или по соглашению между работником и работодателем.

Разберем эту тему подробнее.

Перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут должен быть предоставлен работнику в течение рабочего дня. В рабочее время этот перерыв не включается (ст. 108 ТК РФ).

Если продолжительность ежедневной работы не более четырех часов, то правилами внутреннего трудового распорядка или трудовым договором может быть предусмотрено, что указанный перерыв не предоставляется.

Также существуют ситуации, когда по условиям производства (работы) предоставление перерыва для отдыха и питания невозможно. Перечень таких работ должен быть установлен правилами внутреннего распорядка. В таком случае работодатель обязан обеспечить работнику возможность отдыха и приема пищи в рабочее время.

Однако в вашей ситуации работодатель предоставляет перерыв для отдыха и питания и вправе запретить прием пищи на рабочем месте.

Если вы хотите внести изменения в правила внутреннего распорядка и добиться снятия запрета на хранение пищи в офисе, вы можете обратиться в профсоюзную организацию. Профком выступит с данной инициативой и начнет переговоры с работодателем.

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