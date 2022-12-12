Легендарную челябинскую гармошку модернизировали и вернули на линию

Легендарный троллейбус-гармошка сегодня, 12 декабря, вернулся на челябинские улицы.

Радостной новостью с горожанами поделился в своем телеграм-канале «ЧелябГЭТ», уточнив, что работать гармошка будет на 14-м маршруте.

На предприятии отметили, что сочлененный троллейбус ЗиУ-683В - единственная в России гармошка данной модификации. На линию уникальное транспортное средство выпустили после завершения капитально-восстановительного ремонта и успешной обкатки.

Важно, что при ремонте троллейбус не просто восстановили – его модернизировали: теперь салон электротранспорта отапливается с помощью современных устройств, в пути пассажиры смогут заряжать сотовые телефоны (гармошку оснастили usb-розетками). Кроме того, усовершенствованная машина обзавелась кондиционерами и электронным маршрутным указателем (с автоинформатором).

Как сообщили в ООО «ЧелябГЭТ», служба ремонта подвижного состава предприятия разобрала гармошку до основания. В результате город получил троллейбус, который ничуть не уступает транспортному средству, только что сошедшему с конвейера: у ЗиУ-683В заменили обшивку, пол, двери, пассажирские сиденья, стекла, обновили освещение салона.

«ЧелябГЭТ» опубликовало график движения гармошки в будни – для желающих прокатиться в легендарном транспортном средстве.

Напомним, ремонтировать этот легендарный троллейбус начали летом текущего года. Объявляя старт восстановительных работ, замминистра дорожного хозяйства и транспорта региона Александр Егоров напомнил челябинцам, что сочлененный троллейбус ЗиУ-683В начал перевозить пассажиров в областном центре 27 лет назад. Он отметил, что гармошка необычайно вместительна - способна единовременно перевозить до 164-х человек (сидячих мест в ней – 47).

С 1995-го по 2013-й эта восемнадцатиметровая машина работала на одном из самых загруженных маршрутов Челябинска того времени - №12: «АМЗ – Молдавская».