25.11.2022
Челябинские железнодорожники напомнили автомобилистам правила пересечения железнодорожных переездов
25.11.2022
С марта 2023 года собственники смогут не платить за вывоз мусора за время своего отсутствия дома
25.11.2022
КСП Челябинской области проверит минсельхоз региона и выборочно получателей субсидии
25.11.2022
«Егорушкины птицы» Челябинского НХТ покорили «Арктическую сцену»
25.11.2022
МегаФон увеличил скорость мобильного интернета в населенных пунктах Челябинской области
25.11.2022
«Белый журавлик» из Челябинска - номинант национальной премии «Патриот»
Медаль серба «За отвагу» вручили Кристине из Алчевска: репортаж собкора УПИ в ЛНР
25.11.2022
«Единая Россия» отправила 20-й гуманитарный конвой на Донбасс
25.11.2022
Мобилизованным южноуральцам за храброе противостояние неонацистам вручили медали «За отвагу»
24.11.2022
«Единая Россия» установит в ПВР для беженцев с Донбасса новогодние елки и поздравит военнослужащих на передовой
23.11.2022
Коллектив ЧОКБ собрал партию гуманитарной помощи для участников спецоперации
«Единая Россия» установит в ПВР для беженцев с Донбасса новогодние елки и поздравит военнослужащих на передовой
24.11.2022
Главное новогоднее дерево обойдется Челябинску в 1,6 миллиона рублей
23.11.2022
Челябинску удалось увеличить доходную часть бюджета и вдвое сократить его дефицит
22.11.2022
Все для победы: Юрий Гагарин стал сопредседателем штаба ОНФ в Челябинской области
21.11.2022
Текслер встретился с "Ангелом"
20.11.2022