Медаль серба «За отвагу» вручили Кристине из Алчевска: репортаж собкора УПИ в ЛНР

Медалью "За отвагу" посмертно наградили в Луганске добровольца из Сербии Стефана Дмитриевича, бойца Народной милиции ЛНР. Вдове Кристине передал награду по поручению врио главы ЛНР Леонида Пасечника его советник Ян Лещенко. На церемонии присутствовал и собственный корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» в Луганске Михаил Бондаренко.

"Службу свою он начал ещё в 2014 году в большой интернациональной бригаде "Призрак", где воевало очень много сербов вместе с французами и испанцами, - рассказала Кристина о муже, с которым познакомилась на Луганщине (сама она родом из Алчевска). - Но потом Сербия всем добровольцам, воюющим в ЛНР, поставила условие: возвращайтесь в Сербию и получите условный срок либо оставайтесь, и тогда вам светит 10 лет тюрьмы. Когда условный срок в Сербии Стефана закончился, он приехал снова на Донбасс в 2019 году, поскольку его никогда не покидала мысль о возвращении".

Кристина отметила, что Стефан был очень добродушным человеком и всегда сильно переживал за товарищей. О его последнем дне знает она мало – был на выполнении боевой задачи, попал под сильный обстрел с близкого расстояния. Отдельно она поблагодарила бойцов ЛНР за то, что вытащили тело. Сделать это было сложно, хотя бы потому, что Стефан был крупного телосложения, ростом под два метра, и сам когда-то делился опасениями, что вдвойне сложно вытаскивать таких, как он.

В конце своего выступления Кристина сказала, что хочет обратиться к сербскому правительству: воюющие на Донбассе сербы – герои, которые спасают ее Родину от фашизма, от НАТО.

Слова признательности сербским бойцам ЛНР сказал и Михаил Бондаренко, к которому обратился с вопросами сербский журналист Миодраг Заркович.

"С сербскими добровольцами я познакомился ещё летом на угледарском направлении, когда отбивали украинские позиции. Чем мне они понравились, то прежде всего чистотой души, они искренне переживали о сложившейся ситуации, имели свою точку зрения и не отступали от неё. Кто отдал свою жизнь за свободу Донбасса - это герои, о которых надо говорить и писать, чтобы все знали о них", - поделился мнением Михаил.

На вопрос сербского коллеги о финале СВО Михаил уверенно пообещал: "История показывает, что Россия всегда воевала с превосходящими силами противника, и сейчас мы видим, что Америка и весь Запад объединились против неё. Но мы победим и в этот раз, безусловно!"