30.11.2022
В Челябинске зафиксирован незаконный сброс снега
30.11.2022
Алексей Бетехтин и Наталья Котова открыли библиотеку в Чурилово
30.11.2022
Полицейские Челябинска накрыли подпольный игорный клуб
30.11.2022
В сотнях зданий Металлургического района все еще нет тепла и горячей воды
30.11.2022
На площади Революции начали возводить «Ледяной аквариум»
30.11.2022
Бывший главный омоновец Челябинска посетил бойцов в ЛНР и ДНР
Миасс и Копейск претендуют на получение звания «Город трудовой доблести»
19.09.2022
Дети из Донбасса посетили миасский горнолыжный курорт
22.08.2022
ГРЦ Макеева на «Армии-2022»: контракт на поставку «Сармата» и Кубок «За отличие при выполнении гособоронзаказа»
20.07.2022
СК занимается гибелью девочки в Миассе
20.07.2022
Преподаватели из Миасса распространяли негативную информацию про СВО на Украине
В Челябинске стартовал проект молодых музыкантов из Гнесинки и Московской консерватории
29.11.2022
Константин Акулич: Появились основания для пересмотра дела Наиля Курманова
28.11.2022
В Челябинске в этом сезоне будет работать 91 ледовый корт
28.11.2022
Осуждённый челябинский экоактивист продолжил судебный спор с мэрией из СИЗО
26.11.2022
Мобилизованным южноуральцам за храброе противостояние неонацистам вручили медали «За отвагу»
25.11.2022