Миасс и Копейск претендуют на получение звания «Город трудовой доблести»

Еще два города Челябинской области – Миасс и Копейск – будут претендовать на получение почетного звания «Город трудовой доблести».

Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер на встрече с активистами ветеранских организаций региона.

«Мы подали все документы также на получение звания «Города трудовой доблести» Миассу и Копейску, - рассказал Алексей Текслер. - Будем работать в этом направлении. Мы этого достойны».

Глава региона напомнил, что в ноябре 2022 года Указом президента Златоусту было присвоено почетное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести» за значительный вклад жителей в достижение победы в Великой Отечественной войне.

«Вклад наших отцов, дедов, прадедов оценивается по достоинству», - подчеркнул губернатор.

В июле 2020 года почетное звание РФ «Город трудовой доблести» было присвоено двум городам Челябинской области – Челябинску и Магнитогорску. На территории этих городов установили памятные стелы: в областном центре – в ноябре 2021 года, в Магнитке – в июле 2021 года.

В 2022 году в Москве на улице Челябинской был открыт памятный знак в честь присвоения почетного звания двум уральским городам , а на улице Магнитогорской состоялась церемония закладки камня на месте будущего памятного знака.

Почетное звание «Город трудовой доблести» присваивается за значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.