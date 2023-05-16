Минздрав: Случай заражения корью в Карталах был зарегистрирован еще в марте, сейчас всё спокойно

Один случай заражения корью был зарегистрирован в Карталинском районе (Челябинская область) еще в начале марта 2023 года. В настоящее время в муниципалитете спокойная эпидситуация по этому острому вирусному заболеванию, сообщили в минздраве региона.

«Был один случай заражения корью в начале марта, сейчас в Карталах все спокойно», - пояснили агентству «Урал-пресс-информ», комментируя появившуюся на этой неделе в СМИ информацию о первом случае кори в районе после многолетнего перерыва. Инкубационный период у этого заболевания составляет 21 день.

В региональном управлении Роспотребнадзора отметили, что в 2023 году отмечается осложнение эпидемиологической ситуации по кори в ряде регионов России, а также в странах ближнего зарубежья (Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан). В Челябинской области за четыре месяца 2023 года зарегистрировано шесть случаев подтвержденного диагноза корь.

По данным Роспотребнадзора, в числе заболевших в 2023 году был один ребенок двух лет, который не был привит против кори в связи с медицинским отводом и контактировал с заболевшим в г. Москва. Кроме того, заболевание было выявлено у медработника, не выезжавшего за пределы территории Челябинской области.

«На сегодняшний день у нас в Челябинской области 17 человек, у которых подтверждена корь, еще 16 - под подозрением на инфекцию. Анализы направляются в лабораторию в Уфу для подтверждения диагноза», - уточнил первый заместитель губернатора Ирина Гехт. По ее словам, после каждого выявленного случая Роспотребнадзор выявляет круг контактных лиц, и начинается так называемая подчищающая иммунизация.

В связи с ухудшением эпидемической обстановки Управление Роспотребнадзора по напоминает, что самым эффективным средством профилактики кори является вакцинация.

«Препараты для вакцинации в наших медучреждениях есть в достаточном количестве. Поэтому если к вам постучался в дверь медработник и сообщил, что в вашем доме или на работе есть заразившийся корью, нужно пройти вакцинацию, - обратилась к южноуральцам Ирина Гехт. - Так вы сможете избежать носительства и не будете представлять угрозы для окружающих, особенно для людей из групп риска, для которых корь крайне опасна».

В минздраве отметили, что все больницы продолжают подчищающую вакцинацию среди непривитого населения, особенно в группах максимального контакта: работники транспорта, торговли, медики.

ДЛЯ СПРАВКИ

Корь – острое инфекционное вирусное заболевание, передаваемо воздушно-капельным путем. Его симптомы - общая интоксикация, высокая температура, кашель, насморк, конъюнктивит, пятнисто-папулезная сыпь.

За весь 2019 года в Челябинской области было зарегистрировано шесть случаев кори среди взрослых в возрасте старше 35 лет, не имеющих сведений о прививках. Из них три случая импортированы из Тайланда и из Турции, один завезен в нашу область из г. Сочи).

По контакту наблюдалось четыре тысячи 541 человек. Было привито по эпидемическим показаниям 965 контактных.

В 2018 году в области было зарегистрировано девять случаев кори. В том числе четверо детей (в возрасте одного года, пяти, шести и 11 лет) и пятеро взрослых. Все заболевшие дети и трое взрослых не были привиты против кори.

Если заболевание корью регистрируется в школе, то все учащиеся, которые не были привиты и не болели корью, отстраняются от занятий на 21 день. И всем школьникам ставятся прививки против кори.

В образовательных, медицинских или социальных организациях, где отмечен случай заболевания корью у взрослого, отстраняются от работы на 21 день не привитые и не болевшие корью сотрудники.

В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок РФ двукратная иммунизация против кори проводится детям в возрасте 12 месяцев и шести лет. Кроме того, в рамках Национального календаря профилактических прививок прививаются против кори все взрослые до 35 лет, не болевшие корью, ранее не привитые, привитые однократно; а также взрослые от 36 до 55 лет, относящиеся к группам риска.