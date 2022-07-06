На 3-го Интернационала в Челябинске заменят почти полкилометра старого водопровода

На улице 3-го Интернационала в Челябинске в рамках реконструкции тепловых сетей заменят почти полкилометра старого чугунного водопровода.

Кроме того, теплоэнергетики проложат новые каналы электрических сетей с выносом для столбов уличного освещения.

Улица 3-го Интернационала является самым протяженным участком ремонтной кампании АО «УСТЭК-Челябинск» текущего года. Здесь теплоэнергетики заменят около одного километра теплотрасс, а также водопроводные и электрические сети, попадающие в зону ремонта.

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Под ремонтные работы улице 3-го Интернационала попадают два участка: от улицы Труда до улицы Лобикова и от улицы площадь МОПРа до проспекта Ленина. Их реконструкцией компания планирует в 2022 году завершить ремонт тепловых сетей по этой улице.

«А это значит, что жители близстоящих домов на длительный промежуток времени смогут забыть о раскопках и частичном ограничении движения транспорта. В предстоящий отопительный период они войдут с новыми, надежными теплотрассами», - отмечают в «УСТЭК-Челябинск».

Отметим, в рамках ремонтной кампании текущего года данная организация заменит 14 участков тепловой сети суммарной протяженностью четыре тысячи 104 метра трубопроводов.