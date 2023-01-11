Начался прием заявок по программе «Земский учитель 2023»

В Челябинской области объявлен конкурсный отбор среди педагогов, желающих принять участие в программе «Земский учитель» в 2023 году. Квота составила 77 человек. По итогам конкурсного отбора они получат единовременную компенсационную выплату в размере одного миллиона рублей.

Претендентами могут стать педагоги как с высшим, так и средним профессиональным образованием. Регистрация проводится на официальном интернет-портале программы https://zemteacher.apkpro.ru/.

Заявку и копии документов следует направить региональному оператору программы в Челябинской области — в ГБУ ДПО «Челябинский институт развития образования» лично или направить по почте. Как сообщили в министерстве образования, прием заявок завершится 15 апреля 2023 года.

Справочно

В 2022 году в Челябинской области в результате конкурсного отбора к работе приступили 43 земских учителя. Наибольшее число заявок было принято на вакансии учителей русского языка, английского языка и математики. Примечательно, что трудоустройством в нашем регионе интересовались не только жители Челябинской, но и Ленинградской, Саратовской областей, соседних республик Башкортостан и Казахстан.

Программа «Земский учитель» начала действовать в регионе в 2020 году. Тогда из федерального бюджета были выделены средства для выплат 92 учителям.