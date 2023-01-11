11.01.2023
Сотрудницу интерната из Сатки обвиняют в истязании ребенка
11.01.2023
В Челябинской области начала расти заболеваемость коронавирусом
11.01.2023
Начался прием заявок по программе «Земский учитель 2023»
11.01.2023
Челябинцы не смогут сдать экзамены на права
10.01.2023
Ушел из жизни тренер по греко-римской борьбе из Златоуста, который вырастил 15 мастеров спорта
10.01.2023
Анонсы событий и мероприятий на 11 января (18+)
Начался прием заявок по программе «Земский учитель 2023»
Победители конкурсного отбора получат по одному миллиону рублей
26.06.2020
В Челябинской области появятся Земский тренер и Земский культработник
27.05.2020
В Челябинской области 43 педагога получат по миллиону рублей
05.07.2019
Текслер: Для привлечения молодых врачей в село мало предоставлять им жилье и подъемные
21.02.2019
«Земский учитель» в Челябинской области даст свои плоды
Челябинская область сыграет в интеллектуальный квиз в день 120-летия Курчатова
10.01.2023
Страховые пенсии южноуральцев увеличились с первого января
10.01.2023
Челябинцам не удалось оспорить решение мэрии об изменении границ леса
09.01.2023
Мороз отменил занятия в школах Челябинска, Магнитогорска, Миасса и Копейска
09.01.2023
В Рождественскую ночь митрополит Алексий совершил Божественную литургию
07.01.2023