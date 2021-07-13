Первые два новых трамвая прибыли в Челябинск

Первые два новых трамвая, собранные на Усть-Катавском вагоностроительном заводе, доставлены в депо ЧелябГЭТ для подготовки к началу эксплуатации. Всего до конца года Челябинск получит 30 новых современных трамваев.
«Этого момента Челябинск ждал долго. По сути, десятилетия. Прямиком с завода в город прибыли два новых трамвая. Сейчас их будут готовить к началу эксплуатации. Ждем этого момента с нетерпением», - написал губернатор Алексей Текслер в своих аккаунтах в соцсетях.
Трамваи окрашены в жемчужно-белый и бирюзово-зеленый оттенки. Также на вагоны будет нанесён уникальный паттерн.
В ближайшие дни сотрудники «Синара – Транспортные Машины», признанные победителями электронного аукциона на поставку в Челябинск 30-ти трамваев, приступят к проверке эксплуатационных характеристик первых прибывших вагонов.
Как уточнили в миндортранса региона, новые вагоны должны быть доступны для маломобильных пассажиров. Их оборудовали вспомогательными посадочными устройствами в виде выдвижной или откидной рампы для обеспечения посадки-высадки маломобильных граждан и пассажиров с детскими колясками.
В салоне должны быть размещены шесть usb- розеток для подзарядки мобильных устройств и Wi-Fi для возможности выхода в интернет. Салоны будут оснащены кондиционерами и кнопкой адресного открытия дверей.
Каждый вагон рассчитан на перевозку максимум 187 пассажиров, 26 из которых могут ехать сидя.
Первая партия новых трамваев выйдет на улицы города уже к сентябрю.
«Самое время еще раз зафиксировать планы этого года по обновлению общественного транспорта в области. Челябинск: 30 новых трамваев и 150 новых автобусов на газомоторном топливе», – отметил Алексей Текслер.
Губернатор подчеркнул, что в течение двух-трех лет планируется полностью обновить трамвайный парк. Помимо Челябинска, новый общественный транспорт получат Магнитогорск (10 трамваев), Златоуст (пять трамваев и девять автобусов), Миасс (четыре троллейбуса).
«Для челябинского транспорта 2021 год — переломный, обновления очень масштабны. В других муниципалитетах процесс стартует. И мы доведем его до конца», - пообещал Алексей Текслер.
Помимо этого, в 2021 году по программе «Чистый воздух» Челябинск получил средства на покупку 150 автобусов, работающих на газомоторном топливе (1,9 миллиарда рублей), а Магнитогорск – на приобретение 10 трамваев (370 миллионов рублей).
Управление транспорта города Челябинска объявило аукцион на закупку 150 автобусов. Мэрия Магнитогорска также организовала конкурсные процедуры на поставку транспорта. Трамваи должны быть оснащены системами информирования пассажиров и видеонаблюдения, а также системой климат-контроль. Поставка трамвайных вагонов планируется до 15 декабря 2021 года.