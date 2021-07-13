Первые два новых трамвая прибыли в Челябинск

Первые два новых трамвая, собранные на Усть-Катавском вагоностроительном заводе, доставлены в депо ЧелябГЭТ для подготовки к началу эксплуатации. Всего до конца года Челябинск получит 30 новых современных трамваев.

«Этого момента Челябинск ждал долго. По сути, десятилетия. Прямиком с завода в город прибыли два новых трамвая. Сейчас их будут готовить к началу эксплуатации. Ждем этого момента с нетерпением», - написал губернатор Алексей Текслер в своих аккаунтах в соцсетях.

Трамваи окрашены в жемчужно-белый и бирюзово-зеленый оттенки. Также на вагоны будет нанесён уникальный паттерн.

В ближайшие дни сотрудники «Синара – Транспортные Машины», признанные победителями электронного аукциона на поставку в Челябинск 30-ти трамваев, приступят к проверке эксплуатационных характеристик первых прибывших вагонов.

Как уточнили в миндортранса региона, новые вагоны должны быть доступны для маломобильных пассажиров. Их оборудовали вспомогательными посадочными устройствами в виде выдвижной или откидной рампы для обеспечения посадки-высадки маломобильных граждан и пассажиров с детскими колясками.

В салоне должны быть размещены шесть usb- розеток для подзарядки мобильных устройств и Wi-Fi для возможности выхода в интернет. Салоны будут оснащены кондиционерами и кнопкой адресного открытия дверей.

Каждый вагон рассчитан на перевозку максимум 187 пассажиров, 26 из которых могут ехать сидя.

Первая партия новых трамваев выйдет на улицы города уже к сентябрю.

«Самое время еще раз зафиксировать планы этого года по обновлению общественного транспорта в области. Челябинск: 30 новых трамваев и 150 новых автобусов на газомоторном топливе», – отметил Алексей Текслер.

Губернатор подчеркнул, что в течение двух-трех лет планируется полностью обновить трамвайный парк. Помимо Челябинска, новый общественный транспорт получат Магнитогорск (10 трамваев), Златоуст (пять трамваев и девять автобусов), Миасс (четыре троллейбуса).

«Для челябинского транспорта 2021 год — переломный, обновления очень масштабны. В других муниципалитетах процесс стартует. И мы доведем его до конца», - пообещал Алексей Текслер.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», 13 апреля 2021 года были подведены итоги электронного аукциона на поставку в Челябинск 30-ти трамваев, который объявляло ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области. Победителем признано ООО «Торговый дом «Синара-Транспортные Машины» («СТМ»). Общая сумма контракта составляет один миллиард 59 миллионов рублей.

Кроме того, в Челябинске в этом дорожном сезоне планируется отремонтировать 26 трамвайных переездов, часть из них – по федеральной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Помимо этого, в 2021 году по программе «Чистый воздух» Челябинск получил средства на покупку 150 автобусов, работающих на газомоторном топливе (1,9 миллиарда рублей), а Магнитогорск – на приобретение 10 трамваев (370 миллионов рублей).

Напомним, Челябинская область – одна из четырех в России – получила федеральные средства на обновление общественного транспорта рамках федерального проекта «Чистый воздух». Средства уже включены в областной бюджет.

Управление транспорта города Челябинска объявило аукцион на закупку 150 автобусов. Мэрия Магнитогорска также организовала конкурсные процедуры на поставку транспорта. Трамваи должны быть оснащены системами информирования пассажиров и видеонаблюдения, а также системой климат-контроль. Поставка трамвайных вагонов планируется до 15 декабря 2021 года.

ФОТО: миндортранса региона