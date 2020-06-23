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Полицейские обеспечат безопасность южноуральцев на голосовании по поправкам в Конституцию

Общество
Сегодня, 16:49
Автор: 
Инна Шемаева

Сотрудники полиции Челябинской области обеспечат охрану общественного порядка в преддверии и во время проведения общероссийского голосования. В региональном полицейском главке в круглосуточном режиме будет действовать рабочая группа оперативного штаба по профилактике правонарушений.

В целях обеспечения правопорядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации ГУ МВД России по Челябинской области во взаимодействии с органами исполнительной власти и иными правоохранительными органами реализуется комплекс организационных и практических мероприятий.

«Так, в областном полицейском главке в круглосуточном режиме будет действовать рабочая группа оперативного штаба по профилактике правонарушений. В период подготовки все участки для голосования будут обследованы сотрудниками полиции с применением технических средств и служебных собак, а также взяты под охрану. Для обеспечения правопорядка и безопасности граждан задействованы сотрудники органов внутренних дел региона, а также представители областного управления Росгвардии, работники частных охранных организаций, представители народных дружин и общественных объединений», - сообщили в региональном полицейском главке.

Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации состоится 1 июля 2020 года. Проголосовать досрочно можно будет уже начиная с 25 июня.

Голосовать можно любым удобным способом: очно, на избирательном участке; дистанционно, через портал госуслуг; на дому.

На избирательных участках будут приняты все необходимые меры безопасности - в соответствии с рекомендациями, разработанными ЦИК РФ и Роспотребнадзором.

 

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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