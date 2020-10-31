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Правительство Челябинской области озвучило итоги оперативной работы после взрыва в ГБК-2

Общество
Сегодня, 16:31
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Автор: 
Евгения Александрова

Правительство Челябинской области озвучило итоги оперативной работы после случившегося сегодня, 31 октября, взрывав отдельном помещении для хранения кислородных ёмкостей поликлиники городской больницы №2.

Последствия были устранены за два часа от начала момента взрыва до эвакуации.

По уточнённым данным, 153 пациента были доставлены на восемь различных госпитальных баз Челябинска.

После взрыва пациенты были оперативно переведены во временное помещение спортивного комплекса на стадионе имени Елены Елесиной, расположенное в ста метрах.

Троих пациентов, находящихся на ИВЛ, сразу доставили в городскую клиническую больницу №1.

«Все граждане находятся под наблюдением медиков, обеспечен питьевой режим, розданы пледы, нуждающиеся обеспечены кислородом», - сообщили в пресс-службе правительства региона.

В транспортировке пациентов было задействовано 19 бригад скорой медицинской помощи, из них четыре реанимационных бригады, две бригады медицины катастроф, а также три комфортабельных автобуса и два микроавтобуса областной станции переливания крови.

Автомобили скорой помощи дежурили у городской больницы №2 уже с первых минут задымления. Первая реанимационная бригада прибыла на место ЧС через девять минут, сразу после взрыва.

Транспортировку все пациенты перенесли благополучно, погибших нет. Пять больных умерли на госпитальной базе ГКБ-2 в течение прошедших суток, до момента взрыва.

Министерство здравоохранения Челябинской области открыло горячую линию. По телефону: 240-15-16 южноуральцы могут узнать, где разместили больных ГКБ №2 после эвакуации.

Известно, что 13 пациентов доставлены в реанимационное отделение, трое их них находятся на ИВЛ.

Итогами экстренно проведенного губернатором Челябинской области Алексеем Текслером заседания  оперативного штаба стало введение режима ЧС в отношении отдельных объектов (ГКБ №2, девятиэтажный многоквартирный дом и общежитие).

Министерству здравоохранения возглавивший штаб глава региона поручил с сегодняшнего дня начать тотальную проверку всей кислородной инфраструктуры в регионе; жителей пострадавшего дома поручено разместить в новом общежитии ЮУрГУ и маневренном жилом фонде; министерству социальных отношений поручено оказать поддержку гражданам, чье имущество пострадало в результате взрыва кислородной станции; городской администрации поставлена задача сегодня начать остекление больницы, пострадавшего многоквартирного дома и общежития.

Кроме того, в кратчайшие сроки в больнице должен пройти необходимый ремонт, чтобы медицинское учреждение могло вернуться к работе.

После заседания оперативного штаба Алексей Текслер встретился с жителями пострадавшего дома, осмотрел квартиры. В правительстве области заверили, что всем гражданам будет оказана помощь в ремонте жилья.

По информации администрации Челябинска, заявки и вопросы от жителей, чье имущество пострадало, принимает диспетчер УЖКХ по телефону: 263-21-21, а также директор студгородка ЮУрГУ – по телефону: 8 (908)08-105-04. Телефоны работают круглосуточно.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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