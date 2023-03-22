Предпринимателей Челябинска учат работать с маркетплейсами

В ЮУТПП прошел семинар для новичков торговых онлайн - платформ - предпринимателей. К омитет по информации и рекламе палаты выступил о рганизатором обучающего мероприятия .

Все больше и больше предпринимателей стремятся организовать продажи на электронных торговых площадках. Как правило, для успешного старта им нужно освоить некоторые принципы и понять основные правила работы на маркетплейсах. Вот почему запрос на обучающие мероприятия в Южно-Уральской торгово-промышленной палате не снижается. Очередной семинар для предпринимателей провели Денис Бабичев и А лексей Гневышев – руководители IT сервиса Tovaroved , которая является интегратором и официальным технологическим партнером сразу двух торговых онлайн-платформ.

«Впервые эти предприниматели встретились на одном из подобных мероприятий в Южно-Уральской торгово-промышленной палате, заинтересовавались бизнесом каждого и объединили свои усилия в работе над совместным проектом- IT-сервис ом Tovaroved, который помогает новичкам выходить на популярные торговые интернет- площадки. Часто руководители компании выступают спикерами на наших мероприятиях и делятся знаниями и опытом с большой аудиторией», - сообщила модератор семинара, председатель комитета ЮУТПП по информации и рекламе, заместитель директора по рекламе и продвижению ООО РИАНА «Урал-пресс-информ» Евгения Машенцева .

Пользуясь случаем, она пригласила слушателей мероприятия присоединиться к работе комитетов палаты и активно участвовать в жизни бизнес- объединения.

Участникам подробно рассказали, как выбрать схемы работы и автоматизировать процессы на маркетплейсах, ответили на вопросы, поступившие во время семинара и накануне мероприятия. Особое внимание организаторы уделили вопросам защиты и управления интеллектуальной собственностью компании при работе на маркетплейсах.

Алексей Гневышев, основатель и руководитель сервиса Tovaroved :

«Мы считаем что маркетплейсы -это хорошие каналы сбыта в первую очередь для тех,кто уже работает с онлайн-продажами через свой интернет-магазин. Компания или предприниматель может продавать продукцию и через маркетплейсы.Это самый оптимальный и продуктивный вариант,как показывает опыт нашей работы с сотнями селлеров. Так же отмечу что мы являемся именно официальным технологическим партнером Ozon и Яндекс маркет.Это дает возможность применить спецпредложение для новых селлеров- начальная интеграция и помощь со стартом (вплоть до первых продаж)-бесплатно. »

Денис Бабичев, руководитель проектов сервиса Tovaroved:

«Сфера продаж интенсивно меняется в сторону электронной коммерции, поэтому все больше предпринимателей осваивают для себя это пространство.Те, кто быстрее адаптируются- то есть получат необходимые компетенции в этой сфере, имеют больше возможностей.Мы в свою очередь помогаем бизнесу ускорить и процесс адаптации и процесс автоматизации на маркетплейсах,что в совокупности способствует эффективному развитию любимого дела предпринимателей.»

«При выходе на маркетплейс приветствуется, если компания-продавец имеет зарегистрированный товарный знак. Необходимо также учитывать нюансы при работе с товарными знаками других компаний, чтобы защититься от подделок и контрафакта и избежать штрафных санкций от правообладателей, покупателей и самих маркетплейсов», - отметила директор Центра интеллектуальной собственности ЮУТПП Людмила Солодкина .

Она рассказала также о рисках использования чужих объектов авторского права при работе на маркетплейсах – фотографий, статей и другого контента, которые обладают исключительными правами авторов.