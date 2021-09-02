Представители ГРЦ Макеева поздравили студентов ЮУрГУ с началом учебного года

Представители Государственного ракетного центра имени Макеева (Миасс, Челябинская область) поздравили студентов Южно-Уральского государственного университета с началом учебного года.

По поручению заведующего кафедрой «Летательные аппараты» генерального директора, генерального конструктора АО «ГРЦ Макеева», академика РАН Владимира Дегтяря, ребят напутствовали заместитель генерального директора по персоналу - начальник кадровой службы ГРЦ Ирина Готман и главный ученый секретарь Сергей Калашников.

Вручая студенческие билеты, они пожелали студентам настойчивости, упорства, веры в себя и выразили уверенность в том, что сегодняшние первокурсники через несколько лет придут на работу в Государственный ракетный центр уже дипломированными специалистами.

Праздничные мероприятия, посвященные Дню знаний, состоялись в ЮУрГУ 31-го августа. Торжественное вручение студенческих билетов первокурсникам состоялось в аудиториях институтов и высших школ после дистанционного доклада ректора вуза Александра Шестакова

Как отмечают в пресс-службе ракетного центра, у ГРЦ и ЮУрГУ богатый опыт творческого содружества по вопросам подготовки научных и инженерных кадров, формированию нового поколения специалистов, которые будут результативно вливаться в профессию, демонстрируя широкий спектр необходимых компетенций, свои лидерские качества.

«А это - залог успешного развития предприятия и отрасли в целом», - уверены на предприятии.