02.09.2021
Школьникам подарили сертификаты на всесезонный тюбинг на горнолыжный курорт «Солнечная долина»
02.09.2021
В Челябинске открылась «Школа фермера»
02.09.2021
В Чебаркуле отец с маленьким сыном помогли задержать пьяного водителя
02.09.2021
Южноуральские продукты отправятся на Дальний Восток
02.09.2021
В новом сезоне Челябинского театра оперы и балета зрителей порадуют премьерами
02.09.2021
Представители ГРЦ Макеева поздравили студентов ЮУрГУ с началом учебного года
Представители ГРЦ Макеева поздравили студентов ЮУрГУ с началом учебного года
02.09.2021
Молодые специалисты ГРЦ Макеева прошли обучение в школе лидеров
25.08.2021
Специалисты ГРЦ Макеева бросили вызов будущему
08.06.2021
Команда ГРЦ Макеева продемонстрировала высокий боевой дух на «Гонке героев»
02.06.2021
ГРЦ Макеева подарил детям Миасса разноцветные мечты
Более 400 тысяч школьников Челябинской области приступят к занятиям в День знаний
01.09.2021
Власти Челябинска прокомментировали зеленую разделительную полосу и новую разметку на Комсомольском проспекте
31.08.2021
Гниющие водоросли и мусор: за мостом у «Мегаполиса» заканчивается цивилизация
31.08.2021
Челябинцы передают привет Максиму Куляшову из пробок на Комсомольском проспекте
30.08.2021
Освободившаяся после сноса аварийного жилья земля в Челябинске будет отдана под комплексную застройку
30.08.2021