Пригородные поезда Карталы – Айдырля - Карталы отменят с первого сентября

В Челябинской области с первого сентября 2021 года будут отменены пригородные поезда по маршруту Карталы – Айдырля – Карталы, которые начали курсировать лишь в январе 2021 года.

Соответствующее решение приняло министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области в связи с невостребованностью у населения.

Напомним, с 12 января 2021 года по многочисленным просьбам жителей стали курсировать новые пригородные поезда в Брединском районе «Карталы-1 - ст. Айдырля».

«Огромное количество жителей обращались к губернатору Алексею Текслеру, писали письма в министерство дорожного хозяйства и транспорта области с просьбой запустить электричку», - рассказали в пресс-службе миндортранса.

По данным СПК, на маршруте были предусмотрены остановки: Знойное, о.п. 143 км, о.п. 154 км, Гогино, Бреды, о.п. Наследницкий, Байтук.

После запуска пригородных поездов перестал пользоваться популярностью автобусный маршрут «Бреды - Карталы» и его отменили.

Но и пригородные поезда оказались не востребованы у жителей Брединского района. «В вагоне в среднем проезжает не более трех человек», - сообщили агентству в министерстве дорожного хозяйства и транспорта области.

К тому же в июле 2021 года жители поселка Гогино (Брединский район) попросили губернатора Челябинской области Алексея Текслера вернуть обратно автобусный маршрут «Бреды-Карталы», так как он удобнее электрички.

Миндортранс принял решение отменить электропоезда Карталы – Айдырля – Карталы.

Свердловская пригородная компания просит пассажиров быть внимательными и проверять график движения поездов заранее перед поездкой. Информацию можно уточнить в мобильных приложениях «Пригород» и «РЖД Пассажирам», на сайте компании, а также в пригородных кассах.

«Для сохранения транспортной доступности населенных пунктов Брединского и Карталинского муниципальных районов будут возобновлены перевозки пассажиров по межмуниципальному автобусному маршруту «Карталы – Бреды» по регулируемому тарифу», - сообщили в миндортранса.

Планируется один рейс в день. Из Бредов автобус будет отправляться в восемь часов 30 минут, в Карталы пребывать в 13 часов 30 минут. Из Карталов отправление в 10 часов пять минут, прибытие в Бреды – в 15 часов 10 минут.